Пожежа біля ЧАЕС: чи може горіти "рудий ліс"?

Копирайт изображения dsns.gov.ua Image caption Фото з місця пожежі - горить свіжий "зелений ліс"

У вівторок вранці у 10-кілометровій Чорнобильській зоні відчуження загорівся ліс площею близько 10 гектарів, повідомила прес-служба ДСНС.

Станом на 21.00 рятувальники прозвітували, що "ситуація контрольована", а площа пожежі окремими осередками зменшилась до 6 га.

Займання сталося через суху траву.

У коментарі ВВС News Україна науковець з Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки Сергій Гащак наголосив, що інформація про пожежу радіоактивного "рудого лісу" - некоректна, адже цього об'єкта біля ЧАЕС вже практично не існує.

Чи горить "рудий ліс"?

Після початку пожежі багато ЗМІ почали повідомляти, що біля ЧАЕС горить так званий "рудий ліс" - ділянка лісу біля станції, яка отримала найбільшу дозу радіації.

Натомість науковець з Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології Сергій Гащак заспокоює: такого об'єкту вже практично не існує.

"Рудого лісу" як такого вже немає. Більшу частину його згорнули бульдозерами у траншеї і поховали. Частково "рудий ліс" згорів ще два роки тому", - розповів пан Гащак.

Копирайт изображения dsns.gov.ua Image caption Фото з місця пожежі

"Чутки про загрозливу радіацію від горіння "рудого лісу" - це нагнітання і паніка. Горіння лісу - це неприємно, але небезпеки радіологічної немає", - додав науковець, який вже понад 20 років працює у зоні відчуження.

Пожежа поблизу ЧАЕС

Ситуацію також прокоментував керівник уряду Володимир Гройсман.

"В Києві та в самому Чорнобилі, в тому числі на майданчику Чорнобильської АЕС, він значно нижчий за допустимі відмітки. Тож хвилюватися не варто. Наголошую ще раз: ситуація під повним контролем!" - заявив пан Гройсман.

"Вітер на місці пожежі - південно-східний, розповсюдження продуктів горіння у бік Києва не спостерігається", - стверджують у ДСНС.

У Державному агентстві з управління зоною відчуження додали, що пожежа відбувається неподалік промислового майданчика ЧАЕС, але не на самому майданчику.

"На території промислового майданчика ЧАЕС загорянь не виявлено, загрози поширення пожежі на об'єкти ЧАЕС не спостерігається", - йдеться у заяві агенства.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На пожежі у Чорнобильській зоні працює пожежна авіація

На сайті агентства виклали фотографію, на якій видно, що пожежа триває поблизу певних промислових об'єктів.

Там наполягають, що пожежа "не справила негативного впливу на радіаційний стан промислового майданчика ЧАЕС".

До гасіння пожежі залучили десятки одиниць техніки та понад сто вогнеборців.

Копирайт изображения dsns.gov.ua Image caption Місце пожежі. У прес-службі ДСНС не змогли підтвердити інформацію, що пожежа відбувається поруч із АЕС

Також на місці працюють два пожежні літаки АН-32П і вертоліт Мі-8.

У ДСНС заявили, що у Києві радіаційний фон складає 10 мікрорентген на годину, тоді як безпечний рівень радіаційного фону - до 30 мікрорентген на годину.

У місті Чорнобиль також радіаційний фон не перевищує норму, кажуть у ДСНС.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Пожежа навесні 2015 року була наймасштабнішою за останні роки

В останні роки у Чорнобильській зоні часто виникають складні лісові пожежі.

Наприкінці червня 2017 року пожежа тривала понад три дні. Тоді підвищення радіаційному фону не зафіксували.

Навесні 2015 року поблизу Чорнобиля відбулась одна з найбільших пожеж у Чорнобильській зоні, тоді горіло більше 300 га лісу.

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