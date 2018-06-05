Відому дизайнерку сумок Кейт Спейд знайшли мертвою
Дизайнерку Кейт Спейд знайшли мертвою у своїй нью-йоркській квартирі. Поліція припускає, що жінка могла вчинити самогубство.
Тіло 55-літньої Спейд знайшла зранку понеділка її покоївка. Як повідомляє видання Hollywood Reporter з посиланням на поліцію, у квартирі також знайшли передсмертну записку. Її зміст не розголошують.
Кейт Спейд була відомою як дизайнер одягу, взуття та ювелірних виробів. В 1993 році вона разом зі своїм чоловіком Енді Спейдом заснувала компанію з виробництва сумок Kate Spade Handbags.
В 1996 році фірма відкрила свій перший магазин у Нью-Йорку, а сьогодні у неї вже понад 300 представництв у всьому світі.
У 2007 році Кейт Спейд продала свій бренд дизайнерській компанії Coach, суму угоди оцінювали в 2,4 мільярда доларів. Після цього подружжя запустило новий дизайнерський проект Frances Valentine, названий на честь їхньої доньки.