У Ефіопії крокодил вбив пастора під час хрещення

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Крокодил-убивця живе в озері

Крокодил загриз протестантського пастора, який проводив хрещення послідовників поблизу озера у південній частині Ефіопії.

Дочо Ешет проводив церемонію для близько 80 людей у неділю біля озера Абая в регіоні Народів та народностей півдня.

Місцеві мешканці та поліція розповіли ВВС, що крокодил вийшов з води під час церемонії та напав на пастора.

Пастор Дочо помер від укусів в область ніг, спини та рук.

"Він саме похрестив першу людину та перейшов до другої. Але несподівано крокодил вискочив з озера та схопив пастора", - розповів ВВС місцевий мешканець.

Попри намагання врятувати пастора, послідовники за допомогою місцевих рибалок не змоги зробити цього, розповіли у поліції.

Люди використали рибальські сітки, щоб не дати крокодилу затягнути тіло пастора в озеро.

Сам крокодил зумів утекти.