У Ефіопії крокодил вбив пастора під час хрещення
Крокодил загриз протестантського пастора, який проводив хрещення послідовників поблизу озера у південній частині Ефіопії.
Дочо Ешет проводив церемонію для близько 80 людей у неділю біля озера Абая в регіоні Народів та народностей півдня.
Місцеві мешканці та поліція розповіли ВВС, що крокодил вийшов з води під час церемонії та напав на пастора.
Пастор Дочо помер від укусів в область ніг, спини та рук.
"Він саме похрестив першу людину та перейшов до другої. Але несподівано крокодил вискочив з озера та схопив пастора", - розповів ВВС місцевий мешканець.
Попри намагання врятувати пастора, послідовники за допомогою місцевих рибалок не змоги зробити цього, розповіли у поліції.
Люди використали рибальські сітки, щоб не дати крокодилу затягнути тіло пастора в озеро.
Сам крокодил зумів утекти.