На Міс Америка більше не буде конкурсу бікіні

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Учасниці конкурсу краси "Міс Америка" більше не виходитимуть на сцену в купальних костюмах.

"Ми більше не конкурс краси, тепер ми проводимо змагання", - заявила в інтерв'ю каналу ABC Гретхен Карлсон, колишня переможниця конкурсу, яка на початку цього року очолила його раду.

"Більше не будемо оцінювати учасниць за зовнішністю. Це дуже важливо", - додала вона.

Замість конкурсу в купальних костюмах будуть інтерв'ю з претендентками на титул.

"До нас надходило багато звернень від дівчат, які говорили: "Я б дуже хотіла брати участь у вашій програмі, але не хочу розгулювати на підборах і в купальнику ". Тепер вам не доведеться цього робити", - пояснила пані Карлсон.

За її словами, тепер дівчат оцінюватимуть за їхніми "внутрішніми якостями".

Торік колишній виконавчий директор конкурсу Сем Хаскелл і президент фонду Miss America Organization Джош Рендл були змушені покинути пости після того, як ліберальний сайт Huffington Post оприлюднив їхнє листування.

В електронних листах пан Хаскелл і пан Рендл зневажливо відгукувалися про учасниць конкурсу, їхню зовнішність, інтелект і статеве життя.

Пізніше в опікунську раду призначили трьох колишніх переможниць конкурсу, а пані Карлсон його очолила. Вона працювала ведучою на телеканалі Fox News, а зараз займається захистом прав жінок, які постраждали від сексуальних домагань, і активно підтримує рух #MeToo ( "І мене теж").

Копирайт изображения Reuters Image caption "Ми більше не конкурс краси, тепер ми проводимо змагання", - заявила в інтерв'ю каналу ABC Гретхен Карлсон

У 2016 році пані Карлсон подала до суду на засновника Fox News Роджера Ейлса, звинувативши його в домаганнях. 76-річний пан Ейлс заявив, що це помста телеведучої за те, що канал не продовжив із нею контракт.

Влітку того ж року пана Ейлса звинуватили у домаганнях ще кілька співробітниць, згодом він залишив компанію. Він стверджував, що його відхід зі скандалом ніяк не пов'язаний. А торік він помер.

Позов пані Карлсон врегулювали в досудовому порядку, компанія 21st Century Fox домовилася із колишньою співробітницею про те, що виплатить їй 20 мільйонів доларів.