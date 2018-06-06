Режисер Кантер зняв свою смерть на відео – поліція

Image caption Українського режисера Леоніда Кантера знайшли мертвим 4 червня

Український режисер Леонід Кантер зняв свою смерть на відеокамеру. Про це BBC News Україна повідомив прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, поліція знайшла відео на місці, де загинув пан Кантер.

"Його долучено до матеріалів кримінального провадження, також знайшли зброю, її відправили на експертизу", - уточнив пан Тракало.

Речник Нацполіції підкреслив, що за попередніми висновками пан Кантер міг учинити самогубство.

Розслідування веде Бахмацький відділ ГУНП в Чернігівській області, уточнив пан Тракало.

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Раніше поліція Чернігівщини повідомила про смерть українського режисера Леоніда Кантера, тіло якого було знайдене з ознаками самогубства.

Речник Чернігівської поліції Сергій Бриль повідомив ВВС News Україна, що режисер залишив передсмертну записку.

За даними поліції, надвечір 4 червня надійшло повідомлення про те, що в домоволодінні одного з сіл Бахмацького району здійснив самогубство 36-річний чоловік.

"На місці події поліція виявила труп чоловіка з наскрізним вогнепальним пораненням в щелепу. Поряд з тілом правоохоронці виявили зброю", - ідеться у повідомленні головного управління Нацполіції у Чернігівській області.

Image caption Режисер Кантер влаштовував на хуторі Обирок на Чернігівщині мистецькі заходи

Леонід Кантер відомий тим, що перетворив хутір Обирок на Чернігівщині на мистецький хутір - творче поселення, де збирав друзів з усього світу, організовував фестивалі, мистецькі заходи, творчі школи та народні свята.

Серед найвідоміших - фестиваль "ХЛІБ своїми руками" та перший афро-етнічний фестиваль "Мама Африка".

Раніше він працював журналістом та ведучим у Національній телекомпанії України.

У 2003 році заснував кіностудію "Лізард філмс", яка зняла близько 50 короткометражних, кілька повнометражних та документальних стрічок.