Виверження вулкана у Гватемалі: майже 200 зниклих безвісти

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Довелося евакуювати тисячі людей

Щонайменше 192 людини зникли безвісти і 75 загинули у Гватемалі внаслідок виверження вулкана Фуего в неділю, повідомила влада країни.

Вулканічний попіл та багнюка поховали під собою села, розташовані на схилах.

У вівторок рятувальним роботам зашкодило нове виверження, під час якого вулкан вивергнув гарячий газ, а по його південному боку потекло розпечене каміння.

Загалом у зону дії недільного виверження потрапили понад 1,7 мільйона людей, з них понад три тисячі евакуювали.

Ще одне виверження у вівторок застало багатьох зненацька, адже вулканологи заявляли, що виверження, яке почалося в неділю, у найближчому майбутньому не повториться.

Голова Національного інституту сейсмології Гватемали Едді Санчес прогнозував, що "жодного виверження протягом найближчих кількох днів не буде".

З лиця землі знесло ціле село

Вілл Грант, BBC News, Гватемала

У Бориса Родрігеса тепер немає нікого. За одну недільну ніч він втратив більше близьких, ніж багато людей протягом всього життя.

Від виверження вулкана Фуего загинули його дружина, її батьки, його брат із дружиною та їхні діти.

"Я бачив тіла дітей, - розповів він мені, ридаючи. - Вони лежали разом обнявшись у ліжку, неначе намагалися сховатися від того, що відбувається".

Історії горя більшості сусідів пана Родрігеса з села Ель Родео - схожі на цю. Село майже повністю знесене з лиця землі.

Копирайт изображения AFP

Копирайт изображения Reuters Image caption Журналісти тікають під час другого виверження

Чому так багато людей загинули від виверження?

Безвісти зникли майже 200 людей, повідомила агенція AFP із посиланням на агентство з ліквідації наслідків катастроф у Гватемалі.

Перед виверженням у неділю, не було випущено жодного повідомлення про евакуацію, заявив голова агентства Серхіо Кабаньяс.

За його словами, місцевих жителів тренували на випадок надзвичайних ситуацій, але вони не змогли застосувати свої навички, бо виверження сталося занадто швидко.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Мешканці села згоріли через вулканічну лаву

У неділю вулкан вивергнув пірокластичні потоки - суміш дуже гарячого газу та вулканічної породи, яка швидко рухається. Це все спускалося вниз схилами до поселень.

Копирайт изображения Reuters Image caption Тисячі людей були змушені покинути свої будинки

Деякі очевидці усвідомили наскільки сильно рухається потік, лише коли побачили його над собою.

Швидкість руху потоку залежить від багатьох факторів, але відомо, що вона може сягати 700 км/год. Це можна порівняти зі швидкістю пасажирського літака.

Крім того, газ і каміння в потоці нагріваються до екстремальних температур - від 200 °С до 700 °С. Якщо він опинився на вашому шляху, то шанси врятуватися - невеликі.

Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер?Стежте за нами в Telegram!