Сентоза - піратський острів, на якому зустрінуться Трамп і Кім Чен Ин

Копирайт изображения Reuters/Capella Singapore Image caption Дональд Трамп розуміється на люксі - обраний для зустрічі з Кім Чен Ином готель "Капелла" знаходиться на острові Сентоза

Перша в історії зустріч чинного президента США з лідером КНДР пройде в розкішному готелі на сінгапурському острові Сентоза, підтвердив Білий дім. Саміт призначений на 12 червня, але багато деталей цієї дипломатичної події століття досі не зрозумілі.

Сам Дональд Трамп сказав у вівторок, що все йде гладко. "Налагоджується багато відносин, йде багато переговорів перед поїздкою", - заявив президент США репортерам.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс підтвердила через Twitter, що саміт відбудеться у п'ятизірковому готелі "Капелла".

Пропустити Twitter допис , автор: @PressSec UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality. — Sarah Sanders (@PressSec) 5 червня 2018 р.

Там відбудуться переговори, а жити Дональд Трамп і Кім Чен Ин будуть, ймовірно, в інших місцях.

Пан Трамп, швидше за все, в готелі "Шангрі-Ла", який раніше вже приймав американських президентів, а пан Кім, ймовірно, зупиниться в готелі "Сент-Реджіс Сінгапур", повідомляє сінгапурська газета Straits Times.

Обидва готеля знаходяться на головному острові країни, поблизу від відомого туристам торгового району Дорога орхідей.

Сентоза - один з 63 островів, з яких складається держава Сінгапур. Площа острова - лише 500 гектарів.

Зараз тут розташовані курортні резиденції класу люкс, приватні яхтові причали і поля для гольфу, але в минулому Сентоза була ареною досить похмурих подій: на острові панували пірати, кровопролиття і війна.

Піратська гавань

Сінгапур став відомий у XIX столітті як британський порт на морському шляху з Індії до Китаю. Але і до британського панування Сінгапур був квітучим центром торгівлі, куди часто навідувалися не тільки купці, але й пірати.

Сентоза тоді називалася Пулау Блакан Маті, що перекладається як "Острів по той бік смерті".

Населення складалося переважно з малайців, китайців і бугісів - мореплавців родом з індонезійського острова Сулавесі.

Жертви Другої світової

У 1942 році британські колоніальні війська здалися японській армії, і Сінгапур окупувала Японія.

Він отримав нову, японську назву - Сенан, що означає "Світло півдня". Наступні кілька років тут відбувалися масові розстріли мирних жителів.

В рамках операції по знищенню "антияпонських елементів", чоловіків-китайців у віці від 18 до 50 років збирали в групи на березі, розстрілювали з кулеметів, а тіла скидали в море.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колись на цей білосніжний пісок проливалася кров

Один з "розстрільних пляжів" Сентози якраз знаходиться під вікнами готелю "Капелла", де будуть вести переговори пан Трамп і пан Кім.

На Сентозі також знаходився табір військовополонених, де перебували близько 400 солдатів англо-американської коаліції - піхотинці і кулеметники.

Туристичний бум і катастрофи

У 1970-х роках уряд Сінгапуру перейменував острів на Сентозу (в перекладі - "Мир і спокій") і почав розвивати тут туризм.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З відкриттям філії голлівудської кіностудії і казино Сентоза перетворилася в принаду для туристів

Але мир і спокій тут настали не відразу.

У 1983 році дві кабінки підвісної канатної дороги впали в море разом з туристами: нафтобурове судно зачепило трос.

У новозбудованому аквапарку "Острів фантазій" постійно відбувалися неприємні події. У 2000 році в каналі аквапарку перекинувся пліт, загинула восьмирічна дівчинка. Незабаром після цього парк закрили.

Але Сентоза не здавалася: тут відкрили тематичний парк голлівудської кіностудії Universal, ще один аквапарк, величезне казино, і домоглися стійкого потоку туристів - сінгапурців та іноземців.

Мальовничі декорації до саміту

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Готель "Капелла" побудований за проектом британського архітектурного бюро Нормана Фостера, але не весь: в комплекс включені кілька значних будівель колоніальної ери.

Однокімнатний номер "прем'єр" з видом на сад коштує близько 500 доларів за ніч, а колоніальний котедж з трьома спальнями і окремим басейном - 7500 доларів.

Співробітники адміністрації Білого дому вже попередньо оглянули готель, а заступник голови апарату вже заселився і напружено працює над підготовкою саміту.

Сторонні гості, навіть готові платити великі гроші, потрапити до "Капелли" не зможуть - забронювати номер на будь-який день аж до 15 червня неможливо.

На Сентозі є також квартал мультимільйонерів, де до кожного апартаменту додається особистий док для яхти. Багатії можуть проводити час, граючи в гольф і відпочиваючи в ресторанах, що мають мішленівські зірки - тут їх декілька.

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Ізоляція і безпека

Судячи з усього, Пхеньян і Вашингтон обрали Сентозу не лише через інфраструктуру, розкіш та красу ландшафту.

Розташування острова - дуже близько до материка, але водночас за водною перешкодою - робить його цілком зручним місцем для зустрічі важливих і вкрай стурбованих своєю безпекою гостей.

Закрити доступ на острів просто: досить перекрити одну канатну дорогу, монорельс, один автомобільний тунель і один пішохідний перехід.