У СБУ підтвердили автентичність "списку 47"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вперше офіційна інформація про існування списку "замовлених" журналістів ставло відомо на брифінгу СБУ, де виявилося, що "вбивство" Аркадія Бабченка було інсценовано

В прес-центрі СБУ підтвердили ВВС News, що в документі, розміщеному на сайті Страна.ua, фігурують ті самі прізвища, що і в списку, який вилучили в результаті спецоперації.

Раніше Служба безпеки відкрила провадження через "розголошення відомостей досудового розслідування", маючи на увазі поширений у ЗМІ список українських журналістів, блогерів та письменників, яким нібито загрожує смерть від рук кілерів.

Цей список першим опублікувало видання "СТРАНА.ua".

Із посиланням на дежерло у СБУ, видання написало, що обвинувачений в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман нібито передав цей документ своєму "куратору Дмитру" в контррозвідці ще 21 травня.

У СБУ також зазначили, що людей, чиї імена згадані у цьому списку, "планувалось фізично знищити в результаті терористичних актів на території нашої країни".

Вперше про існування списку повідомили 30 травня на прес-конференції за участі керівників силових структур і Аркадія Бабченка.

Однак тоді ішлося про 30 фігурантів. Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що там - 47 людей.