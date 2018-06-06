Як у Китаї захищають "смартфон-зомбі"

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На одній з китайських доріг з'явилася спеціальна пішохідна смуга - виключно для користувачів смартфонів, які повільно ходять.

За інформацією ресурсу Shaanxi Online News, тротуар зі спеціальною смугою для "фабберів" - людей, які дивляться у свої телефони й ігнорують все, що відбувається довкола них, - з'явився уздовж однієї з доріг міста Сянь.

Ця смуга пофарбована червоною, зеленою та синьою фарбами, її ширина 80 см, а довжина 100 м. Від звичайної пішохідної смуги її відрізняють картинки смартфонів уздовж маршруту.

Як пише Shaanxi Online, створення такої доріжки впродовж місяця лобіював великий торговий центр, фасад якого виходить на ту вулицю.

Магазин каже, що автомобілі часто заїжджають на тротуар, де зазвичай дуже багато пішоходів, а вони можуть не звернути увагу.

Копирайт изображения The Paper Image caption Смуг для велосипедистів і пішоходів більше не достатньо: тепер місто Сянь має ще й смугу для "смартфон-зомбі"

Новинний сайт The Paper пише, що місцеві жителі задоволені новою смугою.

"Усі, хто тут ходить, вважають, що вона дуже безпечна. Збоку тротуару їздять машини, та й інший транспорт часто сюди заїжджає і просто об'їжджає вас", - розповів один з місцевих.

А от користувачі популярного мікроблогу Sina Weibo пишуть про смугу з невдоволенням.

За словами одного з користувачів, захоплення молоді мобільними телефонами тепер "настільки ж поширене, як куріння опіуму за часів династії Цинь".

Інші пишуть, що користувачі смартфонів стали схожими на "сліпих", а дехто жартує: "фаббери" досі під загрозою, бо навіть на окремій смузі можуть задавити один одного.

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Репортаж Керрі Аллен