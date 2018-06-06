Поруч із Гайд-парком горить фешенебельний готель

Копирайт изображения Filip Latka Image caption Пожежниів викликали близько 16-00 за місцевим часом

20 пожежних машин і 120 рятівників намагаються загасили пожежу у фешенебельному готелі в центрі Лондона. Про постраждалих поки не повідомляють.

Пожежа спалахнула лише через тиждень після того, як у готелі завершилася "найдорожча реконструкція за 115-річну історію" будівлі.

Представник Лондонської пожежної команди повідомив, що пожежа супроводжується великим задимленням. Причини пожежі поки що невідомі.

На місце прибули також і швидкі.

Копирайт изображения LFB Image caption Над Найтсбріджем видно багато диму

Пожежників викликали близько 16-00 за місцевим часом (18-00 за Києвом). Загалом надійшло 35 дзвінків про пожежу у готелі - п'ятизірковому Mandarin Oriental.

Рух у районі Найтсбрідж, де розташовано готель, перекрито. Закриті також кілька виходів із найближчої станції метро.

У цьому ж районі - поруч з готелем - розташований відомий універмаг Harrods, відвідувачі якого стали численними свідками пожежі.

У минулому у готелі зупинялися члени королівської родини. У 2011 році незадовго до весілля принца Вільяма королева давала тут прийом для членів британської та іноземних королівських родин.