Померла Кіра Муратова

Копирайт изображения УНІАН

В Одесі на 84-му році життя померла відома режисерка, академік Національної академії мистецтв України Кіра Муратова.

Про це з посиланням на чоловіка Муратової Євгена Голубенка і її близьких друзів повідомили українські інформагентства.

В числі перших про смерть Муратової повідомив на своїй сторінці у Facebook український продюсер Юрій Мінзоянов.

"Пішла Кіра. З нею ціла епоха. Пам'ятаю, як ще студентом ВДІКа (Всеросійський державний інститут кінематографії - Ред.) плакав на "Довгих проводах". Якісь чорні дні настали, навколо смерть… смерть", — написав Мінзоянов.

"Кіра Муратова (1934 -2018). 2:00 назад її не стало. І не стало Всесвіту. Єдина, унікальна, геніальна. На душі і в Одесі - ніч. Царство небесне, вічна пам'ять", - написав український театральний критик Олег Вергеліс.

Кіра Муратова народилася в 1934 році.

Вона жила і працювала в Одесі.

Режисерську роботу вона почала в 1962 році. У її фільмахї знімалися Володимир Висоцький, Олег Табаков, Рената Литвинова.

У 1990 році її фільм "Астенічний синдром" отримав гран-прі Берлінського кінофестивалю.

Останніми роботами режисерки стали фільми "Мелодія для шарманки" і "Вічне повернення. Кастинг".

У 80 років Муратова повідомила, що припиняє кар'єру.