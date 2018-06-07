Emirates планує відмовитися від ілюмінаторів

Копирайт изображения Getty Images

Авіакомпанія Emirates представила салон першого класу у нових лайнерах Boeing 777-300ER, де немає ілюмінаторів.

Натомість пасажирам пропонують дивитися у "віртуальні вікна", на яких транслюватимуть, що відбувається за бортом літака за допомогою встановлених на обшивці літака камер.

Кажуть, що трансляція "якісніша" за зображення, яке бачить людське око, каже президент компанії Emirates Тім Кларк.

У майбутньому компанія планує взагалі відмовитися від лайнерів з ілюмінаторами, говорить він.

"Уявіть собі: ви сідаєте до літака, на фюзеляжі якого зовні немає жодного вікна. Але коли потрапляєте всередину - бачите ілюмінатори", - зазначає пан Кларк.

Президент компанії вважає, що це оптимізує конструкцію літаків.

"У конструкції такого фюзеляжу без вікон немає структурно слабких місць. Літак легшає, летить швидше, вище, і витрачає набагато менше палива", - говорить пан Кларк.

Питання безпеки

На думку професора британського Університету Кренфілда Грема Брейтуейта, літаки без вікон можуть бути небезпечні: бортпровідникам у надзвичайних ситуаціях необхідно бачити на власні очі, що відбувається за бортом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пасажири першого класу нових "Боїнгів" Emirates вже найближчим часом зможуть насолоджуватися краєвидами через віртуальні ілюмінатори

"Стюардесам у разі надзвичайної ситуації потрібно буде перевіряти ситуацію зовні, щоб зрозуміти, наприклад, чи немає там полум'я, перед тим як відкрити запасний вихід і почати евакуацію", - говорить професор.

"Якщо для цього їм доведеться користуватися системами, які залежать від подачі електроенергії, то таке рішення навряд чи схвалять авіаційні регулятори", - вважає він.

Однак у Європейському агентстві авіаційної безпеки заявили, що не бачать проблеми, аби "забезпечити такий самий рівень безпеки, як у літаках із ілюмінаторами".

Ще один можливий недолік закритого літака в тому, що подібне нововведення може спричинити дискомфорт пасажирів, вважає пан Брейтуейт.

"Такий літак легко може спричинити напад клаустрофобії, а перельоти і так для багатьох - джерело стресу", - говорить він.

Експерт також наголошує, що екрани можуть мерехтіти, а ще у цій "трансляції" можуть бути затримки.

Авіаексперт Джон Стрікленд згоден, що літак без ілюмінаторів міцніший за літак із вікнами, а ще він може бути економнішим.

"Все, що робить літак легшим, допомагає економити паливо", - говорить він.

Однак сам експерт все ж таки надає перевагу справжнім ілюмінаторам: "Я трохи схиблений на вікнах. Штучні ніколи їх не замінять", - каже пан Стрікленд.