Запрошую в "русский мир": що сказав Путін про Україну на "прямій лінії"

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У Росії пройшла так звана "пряма лінія" із Володимиром Путіним - сесія запитань до російського президента від громадськості.

Як зазначають соціологи, цього року росіяни дедалі менше цікавилися зовнішньою політикою. Запитання здебільшого стосувалися внутрішніх соціальних проблем.

Попри це Путін у більш як чотиригодинній програмі таки говорив і про ситуацію в Україні, і міжнародні санкції, і долю режисера Олега Сенцова.

Україна, Донбас і Чемпіонат світу

Перше запитання, яке напряму стосувалося України, Путіну поставив одіозний російський письменник Захар Прилєпін, що представився "радником голови ДНР".

"У нас є відчуття, що Україна скористається Чемпіонатом світу (з футболу. - Ред.) і почне активні бойові дії. Як ви це прокоментуєте?"

Вважаю українців і росіян практично одним народом Володимир Путін

Путін відповів: "Я сподіваюся, що до таких провокацій справа не дійде. А якщо це станеться - це буде мати дуже серйозні наслідки для української державності в цілому".

"Мені здається, що Україна вступає зараз у новий політичний цикл - із виборами в Раду і виборами президента - і ситуація погіршується", - сказав Путін.

"Ми бачимо, що там, в ДНР і ЛНР, відбувається, і ми надаємо допомогу і будемо це робити", - додав він і дорікнув, що "нинішня українська влада не здатна впоратися із проблемою "ДНР" і "ЛНР".

Сенцова на Вишинського?

Запитання про те, чи можливий обмін керівника інформагентства "РИА Новости - Украина" Кирила Вишинського, арештованого в Україні за звинуваченнями у державній зраді, на режисера Олега Сенцова, який відбуває в Росії 20-річний термін за ґратами.

"Ми поки що про це не думали", - заявив Путін.

За його словами, "це абсолютно різні і неспівставні речі. Нашого журналіста затримали в Україні за його пряму професійну діяльність, - сказав він. - А [Сенцов] же затриманий в Криму не за журналістську діяльність, а за підготовку терористичного акту".

При цьому Путін запевнив, що "доб'ється звільнення російського журналіста" - не уточнивши, чи передбачає це все ж обмін на когось із українських в'язнів у російських тюрмах.

"Спільне майбутнє"

Володимир Путін переконаний, що у Росії і України "спільне майбутнє".

"Я завжди ставився до України як до братської країни. Вважаю українців і росіян практично одним народом. У нас спільне минуле і, впевнений, незважаючи на жодні трагедії сьогодення - спільне майбутнє", - так Володимир Путін почав відповідати на запитання від "громадян ДНР і ЛНР", які втекли від конфлікту на сході України до Росії і просять російського президента спростити процедуру отримання громадянства РФ.

За словами Путіна, слід лібералізувати процес отримання громадянства, бо "в Росії складна демографічна ситуація": "Кількість жінок дітородного віку до 2030 року зменшиться більш як на 25%", - заявив він.

Цю проблему, переконаний Путін, можна вирішити шляхом надання громадянства "співвітчизникам з-за кордону" і всім, хто "вважає себе кровно пов'язаними з "русским миром" і володіє російською мовою" - "в першу чергу українцям".

До слова, це не єдиний раз під час "прямої лінії", коли Володимир Путін говорив про "російськомовних співвітчизників". "Зробіть щось проти Латвії. Введіть якісь санкції!" - попросив Путіна Олексій Ксьонздов, невдоволений тим, що там не дають вчити російську мову.

Путін санкції впроваджувати відмовився, але із запитанням погодився: у країнах Балтії, мовляв, вигадали категорію "негромадян", але вирішувати цю проблему треба так, щоб не нашкодити "нашим співвітчизникам", заявив Путін.

Копирайт изображения EPA Image caption "Пряма лінія" проходить щороку з 2001 року

Про міжнародні санкції

Майже на початку "прямої лінії" мова зайшла про "безкінечні звинувачення на адресу Росії". Їх Путін назвав "способом стримування Росії - як і сумнозвісні санкції".

Путін також назвав умови, за яких може закінчити "період деградації" у стосунках між Росією й Заходом.

"Це все закінчиться тоді, коли наші партнери зрозуміють, що ці дії непродуктивні", - заявив російський президент.

Одне із запитань, яке Путін особисто обрав, звучало так: "Захід не визнає Асада. Чому ви визнаєте Порошенка?" Назвав це "цікавим запитанням", але відповідати на нього не став.

Ціни на продукти в Криму

На "прямій лінії" з Путіним з усіх боків похвалили нещодавно відкрити Кримський міст, який з'єднає анексований півострів із Краснодарським краєм.

За словами кореспонденти каналу "Россия 24", після відкриття мосту "туристів на півострові стало більше".

Та жителі Керчі запитували в російського президента, коли почнуть знижуватися ціни на продукти в Криму - хоча б до рівня сусіднього Краснодару, нарікаючи, що вони на півострові дуже високі.

Путін запевнив, що це станеться, коли на Кримському мосту відкриють смугу вантажного транспорту.