Копирайт изображения UNIAN Image caption Акція на підтримку Олега Сенцова у Києві

Американський ПЕН-Центр опублікував звернення до президента Володимира Путіна з проханням звільнити режисера Олега Сенцова, який відбуває в російській в'язниці 20-річний строк за звинуваченням у тероризмі.

Олег Сенцов понад 20 днів продовжує голодування.

Під зверненням ПЕН-центру стоять підписи американського письменника Джоната Франзена, британського літератора Салмана Рушді, музиканта і поета Патті Сміт, автора роману "Розповідь служниці" Маргарет Етвуд і багатьох інших провідних літераторів і діячів кіно.

У зверненні йдеться про те, що Сенцова необхідно негайно звільнити, тому що від цього залежить його життя. Він голодує в колонії з 14 травня 2018 року, вимагаючи звільнення з російських в'язниць політичних в'язнів.

На своєму звільненні Сенцов не наполягав.

Члени ПЕН-Центру відзначають, що в Росії незабаром почнеться чемпіонат світу з футболу, і увага всього світу буде прикута до російських подій.

У березні 2017 року Американський ПЕН-Центр присудив почесну нагороду Олегу Сенцову за його боротьбу за свободу самовираження.

Голодування Сенцова

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Олег Сенцов засуджений в Росії на 20 років ув'язнення за звинуваченням у підготовці терактів на території Криму, запланованих на 9 травня 2014 року, а також за організацію підпалу офісу "Єдиної Росії". Сенцов себе винним не визнає.

14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити 64 українських політичних в'язнів з російських в'язниць. Сенцов п'є воду і погодився на підтримувальну терапію, але відмовляється від прийому їжі.

31 травня голодування оголосив Олександр Кольченко, ще один фігурант справи Сенцова. Він також перебуває в Росії в ув'язненні.

5 червня Сенцов написав лист лідерам країн "Великої сімки" з проханням допомогти українським політв'язням у Росії.

На початку червня акції на підтримку Сенцова пройшли майже в 80 містах по всьому світу. На звільненні Сенцова наполягали також багато російських діячів культури.