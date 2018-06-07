Від екології до фінансів: хто така в. о. голови мінфіну Маркарова

Копирайт изображения UNIAN Image caption Оксану Маркарову призначили виконувачкою обов'язків голови Мінфіну

Після звільнення парламентом міністра фінансів Олександра Данилюка Кабмін поклав обов'язки голови мінфіну на Оксану Маркарову.

"Це рішення одноголосно ухвалили на позачерговому засіданні уряду. До виконання обов'язків міністра Оксана Маркарова приступить 8 червня", - повідомила прес-служба уряду.

Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України у четвер.

З ініціативою звільнити пана Данилюка виступив прем'єр-міністр Володимир Гройсман після публічних суперечок з ним.

Найближчим часом парламент не планує розглядати питання призначення нового міністра, тож не виключено, що пані Маркарова керуватиме міністерство досить тривалий час.

Від екології до фінансів

Оксана Маркарова перейшла на державну службу 2015 року, а до того працювала у приватному секторі.

Із березня 2015 по квітень 2016 вона була заступником міністра фінансів та керувала апаратом за часів керівництва Наталії Яресько.

У квітні 2016 року з приходом нового уряду та міністра фінансів Олександра Данилюка пані Маркарова стала його першим заступником.

З 2016 року вона також отримала посаду урядового уповноваженого з питань інвестицій.

Вона є членом спостережних рад державних банків "Ощадбанк", "Ексімбанк", "Укргазбанк" та "Приватбанк".

41-річна Оксана Маркарова має українську та закордонну освіту.

В Україні в 1999 році вона отримала ступінь магістра екології "Києво-Могилянської академії".

Після цього у 2001 році здобула ступінь магістра у галузі публічних фінансів та торгівлі університету Індіани у США.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Оксана Маркарова два роки працювала першою заступницею Олександра Данилюка

В її офіційній біографії вказано, що Оксана Маркарова у минулому працювала в консалтинговій компанії Chemonics Intl. Inc, а потім була радником з економічної політики та менеджером із зовнішніх та корпоративних зв'язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund (тепер в управлінні Horizon Capital).

У 2000 році в США вона проходила практику в Світовому банку, працюючи в групі банків та фінансових ринків регіону Європи та центральної Азії.

До роботи в уряді вона 12 років очолювала Інвестиційну групу ІТТ.

Оксана Маркарова є членом дорадчої ради "Києво-Могилянської академії", входить у "Коло Друзів" Українського католицького університету.

Вона також має професійну ліцензію з торгівлі цінними паперами, управління активами та члена Ради недержавних пенсійних фондів.

Пані Маркарова одружена та має чотирьох дітей. Її чоловік - відомий банкір та бізнесмен Данило Волинець.

У декларації Оксани Маркарової задекларовані десятки об'єктів нерухомості та земельних ділянок.

У власності родини також є племінний кінь, кілька колекцій старовинних картин, книг та монет.

Родина також має акції десятків українських підприємств.