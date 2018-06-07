Як у МВФ відреагували на закон про антикорупційний суд

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption МВФ не поспішає вітати Київ і каже, що треба все ретелньо перевірити

Венеціанська комісія привітала Україну з ухваленням закону про антикорупційний суд, а в МВФ пообіцяли детально вивчити ухвалений закон, а потім дати оцінку.

7 червня Верховна Рада схвалила закон про Вищий антикорупційний суд, в якому, за твердженням української влади, врахували вимоги Венеціанської комісії та Міжнародного валютного фонду.

Про досягнення компромісного рішення цієї ночі заявив президент Петро Порошенко, а також міжнародний експерт Георгій Вашадзе, який входив до робочої групи щодо антикорупційного суду.

Головна суперечка між Києвом та МВФ полягала у ролі міжнародних експертів у процесі відбору суддів антикорупційного суду.

У кінцевій редакції документу громадська рада міжнародних експертів таки отримала фактичне право вето на кандидатів у судді, які не відповідатимуть "критеріям доброчесності".

Західні партнери України також вимагали від Києва врахувати рекомендації Венеціанської комісії щодо створення антикорупційного суду.

Створення антикорупційного суду є важливою умовою отримання кредитів від МВФ та макрофінансової допомоги ЄС.

Реакція Венеціанської комісії та МВФ

"З великим задоволенням - навіть скажу, що з великою радістю я дізнався про схвалення Верховною Радою закону про Вищий антикорупційний суд", - йдеться у заяві президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.

Копирайт изображения AFP Image caption У Києві стверджують, що виконали вимоги МВФ щодо антикорупційного суду

"За повідомленнями, які я отримав, закон ухвалили у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії", - додав він.

Він привітав членів парламенту та подякував усім залученим до процесу.

Ухвалення закону він назвав важливим кроком для України, громадяни якої довго потерпають від корупції.

Також керівник Венеціанської комісії закликав якомога швидше створити антикорупційний суд.

Натомість МВФ висловився щодо ухваленого закону стриманіше. Там поки що не поспішають вітати Київ й пообіцяли ретельно вивчити схвалений документ.

"Фахівці МВФ проведуть аналіз документу на предмет його відповідності домовленостям, досягнутим у контексті програми реформ, що підтримується МВФ", - йдеться у заяві постійного представника фонду в Україні Йоста Люнгмана.