У Києві розтрощили порожній табір ромів - поліція відкрила справу

Копирайт изображения ФОТО НАДАВ ЮРІЙ ЛІФАНСЕ Image caption Залишки табору ромів, який у Києві розгромили у квітні 2018 року

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через те, що представники організації "Національні дружини" потрощили порожній табір ромів у парку "Голосіївський".

У поліції повідомили, що 6 червня правоохоронці проводили профілактичні заходи у двох тимчасових поселеннях ромів у парку "Голосіївський" та на території Святошинського району. Вони встановили особистості усіх присутніх.

Але сьогодні, за даними поліції, коли роми залишили табір, група осіб із сокирами та молотами прибула на територію парку і потрощили тимчасові споруди.

За версією поліції, працівники парку "Голосіївський" і так збирались зачистити територію, проте активісти своїми діями їм заважали.

Жодна людина під час цих дій не постраждала, вказують правоохоронці.

За цим фактом поліція Києва відкрила кримінальну справу за статтею про хуліганство.

"Ніхто не має права здійснювати незаконні дії, ставити псевдо ультиматуми чи заради піару проводити показові погроми щодо інших громадян", - додали у поліції.

7 червня вдень на сторінці громадської організації "Національні дружини" з'явилась інформація, що вони дають ромам добу, щоб покинути "Голосіївський парк" у Києві.

Активісти вказували, що роми засмічують парк та вирубують там дерева.

"Коли поліція не справляється, "Національні дружини" беруть ситуацію під свій контроль", - вказували на сторінці "Національних дружин".

Згодом представники "Національних дружин" оприлюднили відео, на якому вони потрощили порожні споруди.

Копирайт изображения C14 Image caption У квітні до нападу на табір ромів були причетні активісти організації C14

Схожа історія 7 червня сталась у Святошинському районі столиці.

Там також було стихійне поселення ромів, на яких поскаржились у поліцію.

Правоохоронці прибули до лісопосадки та "забезпечили правопорядок", поки роми збирали свої речі та залишили місце події.

Туди також прибули десятки активістів, але, як вказує поліція, вона не допустила жодних порушень.

Там обійшлось без трощення залишених споруд і їх розібрали лісівники.

20 квітня у Києві вже відбувся напад націоналістів на табір ромів на "Лисій горі" у Києві.

Тоді повідомлялось, що націоналісти прогнали ромів з "Лисої гори" та спалили їхні намети.

Після цього поліція також розпочала кримінальне провадження.

У травні 2018 року напад на табір ромів відбувся на Тернопільщині.

Правозахисники закликали правоохоронців не допускати порушень прав націонашльних меншин, зокрема і ромів.