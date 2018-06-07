З'явився термін для сидіння удома у спідньому з алкоголем

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Якщо ви сидите вдома у спідньому з келихом алкоголю, то сповідуєте скандинавський тренд, для якого уже придумали термін.

Він називається "päntsdrunk" - з фінської "kalsarikänni", що дослівно означає "випивати вдома на самоті у спідній білизні".

У Фінляндії це - повноцінна національна розвага (яка не пов'язана із емоційним станом).

"Päntsdrunk" - усталена частина фінської культури, яку навіть згадують у путівнику про цю країну.

Це пояснюють погодними умовами, які переважають у країні. У -15 ви б теж, напевно, проводили вдома багато часу.

Фінський журналіст Мішка Рантенен називає цей тренд феноменом, який допомагає усамітнитися, розслабитися і відновитися. На його думку, це шлях до самовдосконалення для подальшої боротьби з життєвими викликами.

Аби описати цей термін, Мішка навіть написав цілу книгу "Päntsdrunk: фінський шлях до релаксації".

Там він пояснює, як фіни почали випивати у спідній білизні, аби подолати тривалу, темну зиму, аби не одягати кілька шарів одягу, щоби вийти назовні до друзів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Päntsdrunk - це наступний крок після hygge

Тому вони вирішили залишити на собі один шар одягу та випити в теплі.

Як ви могли зрозуміти, люди цілком розуміють та сприймають цю концепцію відпочинку.

Цьому тренду передував феномен "hygge", який був популярним у 2016.

Він з'явився у Данії, але облетів увесь світ. Означає "стан затишку, під час якого можна досягти приємної близькості з людьми навколо".

Тоді це змусило нас забути про турботи, попиваючи гарячий шоколад та одягнувши теплі шкарпетки.

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Потім з'явився "lagom", який прийшов до нас у 2017 році й означав мінімалізм і достаток.

А от "päntsdrunk" - це гарне проведення часу, яке не завжди виставиш в Instagram, на відміну від "hygge".

Та варто наголосити, що це не популяризація алкоголізму, за допомогою якого хтось бореться із життєвими перешкодами, а спосіб організувати спокійне дозвілля.