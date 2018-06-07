З'явився термін для сидіння удома у спідньому з алкоголем
Якщо ви сидите вдома у спідньому з келихом алкоголю, то сповідуєте скандинавський тренд, для якого уже придумали термін.
Він називається "päntsdrunk" - з фінської "kalsarikänni", що дослівно означає "випивати вдома на самоті у спідній білизні".
У Фінляндії це - повноцінна національна розвага (яка не пов'язана із емоційним станом).
"Päntsdrunk" - усталена частина фінської культури, яку навіть згадують у путівнику про цю країну.
Це пояснюють погодними умовами, які переважають у країні. У -15 ви б теж, напевно, проводили вдома багато часу.
Фінський журналіст Мішка Рантенен називає цей тренд феноменом, який допомагає усамітнитися, розслабитися і відновитися. На його думку, це шлях до самовдосконалення для подальшої боротьби з життєвими викликами.
Аби описати цей термін, Мішка навіть написав цілу книгу "Päntsdrunk: фінський шлях до релаксації".
Там він пояснює, як фіни почали випивати у спідній білизні, аби подолати тривалу, темну зиму, аби не одягати кілька шарів одягу, щоби вийти назовні до друзів.
Тому вони вирішили залишити на собі один шар одягу та випити в теплі.
Як ви могли зрозуміти, люди цілком розуміють та сприймають цю концепцію відпочинку.
Цьому тренду передував феномен "hygge", який був популярним у 2016.
Він з'явився у Данії, але облетів увесь світ. Означає "стан затишку, під час якого можна досягти приємної близькості з людьми навколо".
Тоді це змусило нас забути про турботи, попиваючи гарячий шоколад та одягнувши теплі шкарпетки.
Потім з'явився "lagom", який прийшов до нас у 2017 році й означав мінімалізм і достаток.
А от "päntsdrunk" - це гарне проведення часу, яке не завжди виставиш в Instagram, на відміну від "hygge".
Та варто наголосити, що це не популяризація алкоголізму, за допомогою якого хтось бореться із життєвими перешкодами, а спосіб організувати спокійне дозвілля.