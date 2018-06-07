Рада обрала аудитором НАБУ Володимира Василенка

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Парламент обрав Володимира Василенка аудитором Національного антикорупційного бюро за своєю квотою.

Пану Василенку 82 роки, він - правозахисник, працював суддею в міжнародному суді ООН та представником України в Раді ООН із прав людини.

Він також є батьком чинного члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрія Василенка.

Ще одним кандидатом був правник зі США Том Фаєрстоун.

Обрати аудитора за своєю квотою Рада намагалася два роки. Цей процес супроводжувався численними скандалами.

У травні минулого року Кабмін обрав на посаду аудитора НАБУ за своєю квотою Михайла Буроменського.

Ще один аудитор НАБУ має приєднатися за квотою президента.

Ці троє аудиторів мають дати оцінку ефективності роботи НАБУ.

Згідно із законом про бюро, у разі негативного висновку аудиторів парламент може звільнити його керівника.

Президент Петро Порошенко створив НАБУ у 2015 році, його очолює Артем Ситник.

Цей орган розслідує корупційні справи за участі держслужбовців високого рангу.