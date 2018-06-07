Рада звільнила Данилюка з посади міністра фінансів

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Данилюк - більше не міністр фінансів

Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України.

Рішення підтримали 254 депутати.

"Мені інкримінують те, що я виніс, як кажуть, "сор из избы" (російський фразеологізм, буквальний переклад - "сміття з хати". - Ред.). Вираз настільки нам невластивий, що у нього немає українського аналога", - сказав він під час виступу перед голосування за звільнення.

"Коли ви наділили мене повноваженнями міністра фінансів, я йшов не в ізбу. Я йшов розбудовувати ефективну, сучасну фінансову систему України", - також сказав він.

Потім Олександр Данилюк перерахував свої здобутки і нагадав, що звільнив з посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та ініціював процес проти олігарха Ігоря Коломойського у Лондоні, зазначивши, що йому постійно заважали.

"Проти держави діяти неможливо"

Водночас прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який і вніс до Ради подання про звільнення пана Данилюка, так відреагував на його промову:

"Мені дуже шкода, що міністр фінансів навіть не зрозумів причини мого подання до парламенту. Всі винні, тільки не він. Але, на превеликий жаль, це не так. І в цієї позиції немає майбутнього, у тому числі й політичного", - сказав він у залі парламенту.

"Я запросив міністра і сказав йому, що проти держави діяти неможливо. І дав йому два тижні, щоб виправити ситуацію", - також сказав прем'єр.

"Ми будемо нормально якісно працювати далі, Україна буде сильнішою. У нас є план, і ми його реалізуємо", - додав пан Гройсман.

Саме він раніше запропонував звільнити пана Данилюка.

Прем'єр звинуватив міністра у "провокуванні конфлікту на засіданні уряду" і "несумісними із подальшим перебуванням" у Кабміні діями.

"Поширення викривленої інформації серед наших міжнародних партнерів напередодні важливих для України перемовин з ЄС могло поставити під загрозу їх результати", - пояснив прем'єр.

Непорозуміння між чиновниками

Наприкінці травна ЗМІ писали, що на закритій частині засідання уряду між міністром фінансів та прем'єр-міністром сталася суперечка. Формальною причиною нібито було прохання пана Данилюка призначити йому заступницею його нинішню радницю Яну Бугрімову.

Пізніше того ж місяця ЗМІ опублікували лист міністра фінансів до G7, у якому він скаржився на дії пана Гройсмана.

Між чиновниками також були непорозуміння через контроль та шляхи реформування Державної фіскальної служби. Через це, як повідомляли українські ЗМІ, Міжнародний валютний фонд нібито погрожував припинити співпрацю з Україною.

Минулого року Печерський райсуд Києва у відповідь на звернення депутатки від фракції партії "Народний фронт" Тетяни Чорновіл доручив співробітникам ДФС перевірити Олександра Данилюка щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства у 1998-2016 роках.

Сам він тоді відкинув усі звинувачення у несплаті податків. Пізніше ГПУ закрила ту справу.