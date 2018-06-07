Американець ледве вижив після укусу відрубаної голови змії
Жителю американського штату Техас ввели 26 доз протиотрути після того, як його вкусила відрубана голова грімучої змії.
Ту змію він сам і вбив.
Про цю незвичайну пригоду журналістам розповіла дружина потерпілого Дженніфер Саткліфф.
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За її словами, чоловік Дженніфер (його ім'я не називають) 27 травня, копаючись в садку, натрапив на гримучу змію більше метра завдовшки.
Довго не вагаючись, він взяв лопату і відрубав рептилії голову, повідомив місцевий телеканал KIII TV.
Коли чоловік нагнувся, щоб викинути рештки змії, відрубана голова його вкусила. При цьому вона випустила всю отруту, що залишилася в ній, а не маленьку дозу, як було б у випадку звичайного укусу.
Як розповіла Дженніфер Саткліфф, її чоловік одразу ж відчув нездужання, втратив зір, у нього почалася внутрішня кровотеча.
Зазвичай, каже дружина потерпілого, у таких випадках треба одна-дві порції протиотрути, але чоловікові знадобилися 26 доз ліків.
Впродовж першої доби після укусу лікарі сумнівалися, що йому вдасться вижити, але зараз постраждалий у стабільному стані.
За словами фахівців, мертва отруйна змія може зберігати кусальний рефлекс практично до години, навіть якщо її голова відтята від тіла.
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