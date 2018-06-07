Американець ледве вижив після укусу відрубаної голови змії

Image caption Гримучі змії можуть продовжувати кусати ще кілька годин після смерті

Жителю американського штату Техас ввели 26 доз протиотрути після того, як його вкусила відрубана голова грімучої змії.

Ту змію він сам і вбив.

Про цю незвичайну пригоду журналістам розповіла дружина потерпілого Дженніфер Саткліфф.

За її словами, чоловік Дженніфер (його ім'я не називають) 27 травня, копаючись в садку, натрапив на гримучу змію більше метра завдовшки.

Довго не вагаючись, він взяв лопату і відрубав рептилії голову, повідомив місцевий телеканал KIII TV.

Коли чоловік нагнувся, щоб викинути рештки змії, відрубана голова його вкусила. При цьому вона випустила всю отруту, що залишилася в ній, а не маленьку дозу, як було б у випадку звичайного укусу.

Як розповіла Дженніфер Саткліфф, її чоловік одразу ж відчув нездужання, втратив зір, у нього почалася внутрішня кровотеча.

Зазвичай, каже дружина потерпілого, у таких випадках треба одна-дві порції протиотрути, але чоловікові знадобилися 26 доз ліків.

Впродовж першої доби після укусу лікарі сумнівалися, що йому вдасться вижити, але зараз постраждалий у стабільному стані.

За словами фахівців, мертва отруйна змія може зберігати кусальний рефлекс практично до години, навіть якщо її голова відтята від тіла.

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