Сестру королеви Нідерландів знайшли мертвою
Молодшу сестру нідерландської королеви Максими знайшли мертвою у себе вдома у столиці Аргентини Буенос-Айресі.
Інес Соррегьєті було 33 роки. Згідно з повідомленнями, виглядає, що вона наклала на себе руки.
Вона була дружкою на весіллі своєї сестри із тодішнім наслідним принцом Нідерландів Віллемом-Олександром у 2002-му. Вона також хрестила їхню наймолодшу доньку, 11-річну принцесу Аріане.
Із королівського двору повідомили, що королева Максима "дуже шокована і засмучена" через смерть своєї сестри.
Вона скасувала усі найближчі офіційні події, включно з візитами до Естонії, Латвії, Литви, які король Віллем-Олександр тепер відвідуватиме сам.
Батько Інес і Максими, Хорхе Соррегьєта, помер минулого року у віці 89 років.
Він був міністром аграрної промисловості під час періоду брутальної військової диктатури в Аргентині. Через це у Нідерландах лунало багато пересторог, а парламент країни провів слухання перш, ніж його донька вийшла заміж за голландського принца.
Королева Максима, якій 47 років, також має двох братів, Мартіна та Хуана, і трьох зведених братів та сестер.
Передають, що Інес Соррегьєта страждала від депресії. Речник голландського уряду сказав телеканалу NOS TV, що її смерть виглядає як самогубство.
Вона працювала держслужбовцем в Буенос-Айресі.
Зараз люди висловлюють пошану померлій під відео, яке в Instagram минулого року опублікував її брат Мартін. На ньому вона грає на гітарі і співає.
"Дуже чудова і талановита молодша сестра", - написав тоді він.