Сестру королеви Нідерландів знайшли мертвою

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Молодшу сестру нідерландської королеви Максими знайшли мертвою у себе вдома у столиці Аргентини Буенос-Айресі.

Інес Соррегьєті було 33 роки. Згідно з повідомленнями, виглядає, що вона наклала на себе руки.

Вона була дружкою на весіллі своєї сестри із тодішнім наслідним принцом Нідерландів Віллемом-Олександром у 2002-му. Вона також хрестила їхню наймолодшу доньку, 11-річну принцесу Аріане.

Із королівського двору повідомили, що королева Максима "дуже шокована і засмучена" через смерть своєї сестри.

Вона скасувала усі найближчі офіційні події, включно з візитами до Естонії, Латвії, Литви, які король Віллем-Олександр тепер відвідуватиме сам.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віллем-Олександр і Максима стали королем і королевою у 2013, коли його матір зреклася престолу

Батько Інес і Максими, Хорхе Соррегьєта, помер минулого року у віці 89 років.

Він був міністром аграрної промисловості під час періоду брутальної військової диктатури в Аргентині. Через це у Нідерландах лунало багато пересторог, а парламент країни провів слухання перш, ніж його донька вийшла заміж за голландського принца.

Королева Максима, якій 47 років, також має двох братів, Мартіна та Хуана, і трьох зведених братів та сестер.

Передають, що Інес Соррегьєта страждала від депресії. Речник голландського уряду сказав телеканалу NOS TV, що її смерть виглядає як самогубство.

Вона працювала держслужбовцем в Буенос-Айресі.

Зараз люди висловлюють пошану померлій під відео, яке в Instagram минулого року опублікував її брат Мартін. На ньому вона грає на гітарі і співає.

"Дуже чудова і талановита молодша сестра", - написав тоді він.