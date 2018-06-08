Австрія закриває сім "політичних" мечетей

  • 8 червня 2018
Які саме мечеті закриють, поки що не оголосили Копирайт изображения Getty Images
Image caption Які саме мечеті закриють, поки що не оголосили

Влада Австрії оголосила, що закриє сім мечетей і вишле з країни імамів, яких фінансують з-за кордону.

Канцлер Себастьян Курц повідомив, що цей крок спрямований на боротьбу проти заполітизованого ісламу.

Деякі релігійні громади мусульман підозрюють у зв'язках із турецькими націоналістами.

У квітні в мережі з'явилися фото, на яких зображені діти в одностроях турецької армії, що відтворюють битву під Галіполі під час Першої Світової війни.

В адміністрації турецького президента наміри Австрії назвали "ісламофобськими, расистськими і дискримінаційними".

У своїх розлючених повідомленнях на Twitter речник турецького президента Ібрагім Калім назвав це "спробою вразити мусульманські громади задля дешевих політичних балів".

В уряді Австрії повідомили, що 60 із 260 імамів у країні зараз перебувають під слідством. 40 із них належать до ATIB - групи мусульман, близької до турецького уряду.

Загострення стосунків

За словами канцлера Курца, "політичний іслам та тенденції до радикалізації" не мають місця в його країні.

Виборча кампанія пана Курца минулого року значною мірою була побудована навколо занепокоєння щодо імміграції та інтеграції мусульман. Його Консервативна народна партія сформувала коаліційний уряд з праворадикальною "Партією свободи".

Канцлер виступає за те, аби ЄС припинив перемовини щодо членства Туреччини - це розлютило президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

У травні через це Туреччина наклала вето на співпрацю НАТО з Австрією. Це вплинуло на партнерські відносини НАТО з 41 країною. Туреччина є ключовим гравцем в операціях альянсу.

Щоби визначити мечеті, яких підозрюють у зв'язках із радикальними ісламістами, австрійський уряд співпрацював із IGGÖ - органом, що представляє інтереси мусульманської спільноти.

Відомо, що три із мечетей, які планують закрити, розташовані у Відні, решта - в регіонах.

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