Австрія закриває сім "політичних" мечетей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Які саме мечеті закриють, поки що не оголосили

Влада Австрії оголосила, що закриє сім мечетей і вишле з країни імамів, яких фінансують з-за кордону.

Канцлер Себастьян Курц повідомив, що цей крок спрямований на боротьбу проти заполітизованого ісламу.

Деякі релігійні громади мусульман підозрюють у зв'язках із турецькими націоналістами.

У квітні в мережі з'явилися фото, на яких зображені діти в одностроях турецької армії, що відтворюють битву під Галіполі під час Першої Світової війни.

В адміністрації турецького президента наміри Австрії назвали "ісламофобськими, расистськими і дискримінаційними".

У своїх розлючених повідомленнях на Twitter речник турецького президента Ібрагім Калім назвав це "спробою вразити мусульманські громади задля дешевих політичних балів".

В уряді Австрії повідомили, що 60 із 260 імамів у країні зараз перебувають під слідством. 40 із них належать до ATIB - групи мусульман, близької до турецького уряду.

Загострення стосунків

За словами канцлера Курца, "політичний іслам та тенденції до радикалізації" не мають місця в його країні.

Виборча кампанія пана Курца минулого року значною мірою була побудована навколо занепокоєння щодо імміграції та інтеграції мусульман. Його Консервативна народна партія сформувала коаліційний уряд з праворадикальною "Партією свободи".

Канцлер виступає за те, аби ЄС припинив перемовини щодо членства Туреччини - це розлютило президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

У травні через це Туреччина наклала вето на співпрацю НАТО з Австрією. Це вплинуло на партнерські відносини НАТО з 41 країною. Туреччина є ключовим гравцем в операціях альянсу.

Щоби визначити мечеті, яких підозрюють у зв'язках із радикальними ісламістами, австрійський уряд співпрацював із IGGÖ - органом, що представляє інтереси мусульманської спільноти.

Відомо, що три із мечетей, які планують закрити, розташовані у Відні, решта - в регіонах.