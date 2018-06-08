Поліція: на Харківщині дівчинку два дні тримали у котельні

Копирайт изображения Національна поліція України Image caption Умови, в яких тримали дівчинку, нажахали навіть досвідчених правоохоронців, кажуть в поліції

На Харківщині поліція затримала чоловіка, якого звинувачують у тому, що він кілька днів тримав 9-річну дівчинку в зачиненій котельні. Про це повідомила Нацполіція області.

Зараз із дитиною працюють медики та психологи, зазначає поліція.

Проти обвинуваченого чоловіка, ім'я якого поліція не називає, порушили справу за статтями про розбещення неповнолітніх та незаконне позбавлення волі людини.

Якщо його визнають винним, то йому загрожує до 8 років ув'язнення.

"Умови нажахали навіть досвідчених"

Копирайт изображения Національна поліція України Image caption Дівчинка та її мати дали свідчення поліції

Як повідомила поліція, 7 червня до правоохоронців звернулася 30-річна жителька Куп'янського району Харківщини і повідомила, що два дні тому зникла її донька.

Жінка розповіла поліції, що дівчинка може перебувати "у 67-річного чоловіка, який іноді підгодовував дитину та купляв їй продукти".

Після цього правоохоронці з'ясували, що ця людина "раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за розбещення малолітніх".

За місцем його роботи поліцейські виявили зачинену у приміщенні котельні дитину, розповіли в поліції.

"Умови, в яких її тримав 67-річний пенсіонер, нажахали навіть досвідчених правоохоронців", - наголосили там.

Зараз дівчинку передали матері, з нею працюють лікарі та психологи, кажуть в поліції.

Поспілкувавшись з дитиною, слідчі відкрили кримінального провадження за статтею про розбещення неповнолітніх, наголосили в поліції.