Скандальна заява Мураєва: у Раді побилися, ГПУ завела справу

Копирайт изображения УНІАН Image caption Заява Євгена Мураєва про ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова викликала гнів колег та реакцію прокуратури

Генеральна прокуратура України відкрила провадження проти депутата Верховної Ради Євгена Мураєва після ефіру, в якому він висловився про справу ув'язненого в Росії Олега Сенцова. Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

В інтерв'ю каналу "112. Україна" напередодні пан Мураєв сказав зокрема таке:

"Сенцова можна по-різному сприймати. З точки зору того, що людина готувала підпали та вибухи, для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм", - заявив він.

Після цього фракції БПП і "Народний фронт" почали вимагати від правоохоронців порушити проти Євгена Мураєва кримінальну справу за статтею про "держзраду".

Таку заяву від фракцій з трибуни Верховної Ради у п'ятницю оголосив депутат Сергій Пашинський.

"Я публічно звертаюсь до голови СБУ з заявою порушити проти Мураєва кримінальну справу по статті 111 "державна зрада", звертаюсь до генпрокурора Юрія Луценка порушити проти Мураєва кримінальну справу по статті 383 "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину", - сказав пан Пашинський.

На фоні цього скандалу у Раді сталася навіть штовханина - побилися депутат "Народного фронту" Юрій Береза і "Опозиційного блоку" Олександр Долженков.

Копирайт изображения УНІАН Image caption На тлі скандальних заяв Мураєва у Раді сталася навіть штовханина - побилися депутат "Народного фронту" Юрій Береза і "Опозиційного блоку" Олександр Долженков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, тим часом, назвав депутата Мураєва "покидьком" через його висловлювання про Сенцова.

"Створення чергового кумира"

Зрештою ГПУ порушила проти пана Мураєва справу за статтями про "державну зраду" та "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину".

Сам пан Мураєв заявив, що його коментар "взагалі не містив особистого ставлення до Сенцова", і що він говорив про "створення чергового кумира".

"Я описував ситуацію, як діє влада", - пояснив він у коментарі каналу NewsOne.

Як повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, підставою для реєстрації провадження щодо пана Мураєва стало "проголошення з трибуни Верховної Ради... народним депутатом Пашинським промови щодо неправомірних дій... Мураєва".

Розслідування цього провадження доручили СБУ.

Справа Сенцова

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Олег Сенцов засуджений в Росії на 20 років ув'язнення за звинуваченням у підготовці терактів на території Криму, запланованих на 9 травня 2014 року, а також за організацію підпалу офісу "Єдиної Росії".

Сенцов себе винним не визнає.

14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити 64 українських політичних в'язнів з російських в'язниць. Сенцов п'є воду і погодився на підтримувальну терапію, але відмовляється від прийому їжі.

На початку червня акції на підтримку Сенцова пройшли майже в 80 містах по всьому світу. На звільненні Сенцова наполягали також багато російських діячів культури.