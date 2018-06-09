HBO зніме приквел до "Гри престолів"

Копирайт изображения HBO Image caption Будь-яким спін-оффам доведеться зачекати до кінця останнього сезону "Гри престолів", який запланований на 2019 рік

Канал HBO оголосив, що "Гра престолів" може невдовзі отримати приквел - один із п'яти запланованих спін-оффів до серіалу.

Письменник Джордж Мартін створив сценарій до нового серіалу разом зі сценаристкою Джейн Ґолдмен.

Його дія відбуватиметься за тисячі років до подій в оригінальної "Гри престолів".

HBO уже замовила пілотну серію для нового, ще не названого серіалу.

Продюсери кажуть, що жоден зі спін-оффів не вийде на екрани до завершення останнього сезону "Гри престолів" у 2019 році.

Якщо задум виявиться успішним, приквел оповідатиме про те, "як світ скотився із Ери героїв до своїх найтемніших часів". "Від жахливих таємниць історії Вестеросу до справжнього походження Білих ходоків, секретів Сходу і легендарних Старків", - йдеться у прес-релізі HBO.

"Гра престолів" - наразі найпопулярніший серіал HBO. Він виграв кілька нагород "Еммі" і привабив десятки мільйонів глядачів по всьому світу.

Раніше у ЗМІ припускали, що HBO готовий вкласти до 50 млн доларів у кожен сезон кожного із нових запланованих шоу.

За словами програмного директора HBO Кейсі Блойса, у нових серіалах не продовжуватимуться сюжетні лінії оригінальної "Гри престолів".

Тоді про що вони будуть?

Увага: спойлери!

Ера героїв?

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У HBO кажуть, що дія приквелу може початися у "золоту Еру героїв" - за тисячі років до подій «Гри престолів».

Не варто очікувати там нікого із персонажів оригінального серіалу. Але хто може там з'явитися - так це їхні предки.

Як-от Брандон Старк, або ж Бран Будівельник, засновник дому Старків, або Ланн Розумний, засновник дому Ланністерів - двох центральних сімейств у "Грі престолів".

Білі ходоки?

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"Справжнє походження Білих ходоків" - блакитнооких гуманоїдів, які становлять чи не найбільшу загрозу в оригінальному серіалі, може стати іще однією темою приквелу.

Цих істот перемогли Діти лісу і Перші люди за тисячу років до подій у книгах Джорджа Мартіна, які надихнули серіал.

Чи можливо, що приквел розповідатиме про цю прадавню війну? Чи про створення Стіни, бар'єру, що простягається через увесь Вестерос, аби захистити континент від Білих ходоків?

Легендарні Старки?

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У Епоху героїв дім Старків вирішив об'єднати Північ під одним королем.

Та у них з'явилися вороги - дім Болтонів, які воювали зі Старками і навіть знімали шкіру з їхніх чоловіків і носили її на собі.

Чи будуть предки Неда Старка і Рамсі Болтона воювати у приквелі до "Гри престолів"?

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