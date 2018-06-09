Порошенко і Путін говорили по телефону про українських в'язнів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олег Сенцов в середині травня оголосив про безстрокове голодування

Президент України Петро Порошенко і російський президент Володимир Путін провели телефонну розмову - повідомляє прес-служба Банкової. У ній вони обговорили українських в'язнів у Росії.

Як йдеться у заяві прес-служби, Петро Порошенко "звернув увагу на голодування українців та висловив занепокоєння погіршенням їхнього стану здоров'я".

Президенти домовилися, що "найближчим часом" уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених.

Український режисер Олег Сенцов, ув'язнений в Росії, вже 26-й день голодує з вимогою звільнити 64 українських політичних в'язнів з російських в'язниць.

Олег Сенцов засуджений в Росії на 20 років ув'язнення за звинуваченням у підготовці терактів на території Криму, запланованих на 9 травня 2014 року, а також за організацію підпалу офісу "Єдиної Росії". Сенцов себе винним не визнає.

31 травня голодування оголосив Олександр Кольченко, ще один фігурант справи Сенцова. Він також перебуває в Росії в ув'язненні.

Напередодні голодування оголосив іще один український в'язень у Росії - Станіслав Клих. Його засудили у травні 2017 року до 20 років тюрми зі звинуваченнями у вбивстві російських військових під час російсько-чеченської війни у 90-х роках. Ще більший термін - 22,5 років - отримав ще один українець Микола Карпюк з такими самими звинуваченнями. Обидва українці заперечують свою вину і твердять, що у вказані роки взагалі не перебували на території Чечні.

5 червня Сенцов написав лист лідерам країн "Великої сімки" з проханням допомогти українським політв'язням у Росії.

На початку червня акції на підтримку Сенцова пройшли майже в 80 містах по всьому світу. На звільненні Сенцова наполягали також багато російських діячів культури.

У п'ятницю американський ПЕН-Центр опублікував звернення до президента Володимира Путіна з проханням звільнити режисера Олега Сенцова, який відбуває в російській в'язниці 20-річний строк за звинуваченням у тероризмі. Під зверненням ПЕН-центру стоять підписи американського письменника Джоната Франзена, британського літератора Салмана Рушді, музиканта і поета Патті Сміт, автора роману "Розповідь служниці" Маргарет Етвуд і багатьох інших провідних літераторів і діячів кіно.

У четвер Володимир Путін заявив, що Росія "не розглядала" можливості обміну Олега Сенцова на арештованого в Україні керівника агенції "РИА Новости Украина", російського журналіста Кирила Вишинського.

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