Трамп хоче бачити Путіна на G7

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Президент США Дональд Трамп заявив, що до зустрічі лідерів провідних країн світу необхідно допустити Росію.

Росія з 2014 року після анексії Криму не бере участі у самітах лідерів США, Канади, Франції, Італії, Японії, Німеччини та Великої Британії.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте написав у Twitter, що згоден із президентом Трампом. На його думку, запрошення Росії буде корисним для всіх учасників саміту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте підтримав Дональда Трампа щодо участі Росії у саміті

Напередодні саміту лідери Франції та Канади вже посперечалися із Дональдом Трампом щодо головного питання цієї зустрічі - торгових тарифів.

Інші теми, що спричиняють серйозні розбіжності - ядерна програма Ірану і проблема глобального потепління.

На щорічному саміті G7, у якому візьме участь Канада, США, Велика Британія, Франція, Італія, Японія та Німеччину, пройде у місті Ла-Мальбі, Квебек, Канада.

Пан Трамп сказав, що шкодує через те, що кількість учасників зменшилася, але не всі лідери країн погодилися із цим твердженням.

"Знаєте, подобається вам це чи ні, і це, може, політично некоректно, але нам треба тут керувати світом, і G7, яка раніше була G8, але викинула Росію, має прийняти Росію назад. Нам потрібна Росія за столом переговорів", - заявив пан Трамп.

Що було напередодні саміту?

У березні Дональд Трамп ввів 25-відсоткове мито на імпорт сталі і 10-процентне на імпорт алюмінію, проте тимчасові винятки зробили для Канади, Мексики, Бразилії, ЄС, Австралії і Аргентини.

З 1 червня Сполучені Штати ввели мита на сталь і алюміній з Канади, Мексики і країн ЄС.

Копирайт изображения EPA Image caption Президенту Франції Еммануелю Макрону та прем'єру Канади напереродні саміту не дуже вдавалося знаходити спільну мову із Дональдом Трампом

Канада заявила, що введе 25-відсоткові тарифи на деякі види американської сталі, і 10-процентні - на інші продукти, в тому числі йогурт і віскі.

За словами пана Трампа, введення мит "є питанням національної безпеки", бо через перевиробництво в деяких країнах американський експорт стає занадто дорогим і не має попиту на світовому ринку.

У свою чергу, прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про введення відповідних мит, назвавши рішення Вашингтона "каральним" і "неприйнятним".

Копирайт изображения EPA Image caption Ляльки лідерів Великої сімки, яка знову може стати вісімкою

Він також звернувся до пана Трампа, у досить конфронтаційній формі, особливо щодо припинення переговорів щодо Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА).

"Смішно вважати торгівлю з Канадою загрозою національній безпеці США", - сказав Джастін Трюдо.

Напередодні саміту в Квебеку президент Франції підкреслив, що підсумкова заява на саміті "Великої сімки" може бути підписана і без участі США.

"Президент США, можливо, не проти ізоляції, і ми також не проти того, щоб підписати угоду шести країн", - йдеться в твіті Макрона.

Агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило, що Франція не має наміру підписувати спільну заяву лідерів країн G7, якщо США відмовляться піти на поступки в митах на сталь, а також щодо угоди з Іраном і Паризькій кліматичній угоді.

Image caption Ла-Мальба, Квебек

Раніше французький лідер заявляв, що країни G7 не допустять гегемонії будь-якої країни у світовій економіці. "Шість країн G7 без США спільно є більшим ринком, аніж американський", - заявив пан Макрон.

Прем'єр Британія Тереза Мей закликала ЄС зайняти стриманішу позицію щодо тарифів США.

Найбільш імовірно, що на саміті вона говоритиме про вихід Британії і ЄС. На відміну від пана Макрона та пана Трюдо, у неї не буде двосторонньої зустрічі із американським президентом.

Чого ще очікувати від Квебеку?

Дональд Трамп прибуде до Квебеку останнім з усіх лідерів "Великої сімки" та, найімовірніше, першим покине саміт.

У Білому Домі нагадали, що американський президент має провести зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Головними п'ятьма темами саміту будуть:

Інклюзивне економічне зростання

Гендерна рівність та розширення прав і можливостей жінок

Світова безпека

Робочі місця

Зміна клімату та океани

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Квебек готується до приїзду журналістів, делегатів та протестувальників на саміт G7

Відповідно до програми, пан Трамп буде на обговоренні питань економіки та безпеки у п'ятницю, але не візьме участі у "змінах клімату" та "гендерної рівності".

Президент США раніше вже оголосив про свій намір вийти з Паризької кліматичної угоди.

Іранська угода також є "каменем спотикання", пан Трамп оголосив про вихід США із угоди 2015 року з Тегераном, спрямований на обмеження ядерної програми. інші країни не підтримали це рішення.

Чи будуть протести цього року?

Зазвичай вони супроводжують саміт. Але країни-учасники переносять саміт до віддалених районів, які добре захищені.

Копирайт изображения Reuters Image caption Протестувальник у Квебеку

У Квебеку вже відбувся протест, на який прийшли майже 400 людей.

Учасники акції протестували через глобалізацію - світову вільну торгівлю, яка, як стверджують прихильники, призвела до збільшення робочих місць, підвищення заробітної плати та зниження цін, але, як стверджують противники, вона надала перевагу багатим.

У чому Трамп протистоїть іншим?

Аналіз Ендрю Вокера, економічний кореспондент BBC World Service

Схоже, що президент розглядає торгівлю як сферу, де країни або виграють, або втрачають, залежно від того, чи експорт перевищує імпорт.

Оскільки США мають дефіцит торговельних операцій (він імпортує більше, ніж експортує), він вважає це втратою, і, на його думку, це є результатом поганих угод за попередніх адміністрацій.

Він також каже, що його попередники не мали ентузіазму щодо багатосторонніх переговорів, бо надавали перевагу двостороннім "сам-на-сам".

І він продемонстрував набагато більшу готовність використовувати торговельні бар'єри, аби змушувати торговельних партнерів йти на поступки.