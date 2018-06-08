Чому інтернет-меми опинилися під загрозою?

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Меми, ремікси та інший контент, які створюють користувачі, може зникнути з інтернету, якщо запропоновані Євросоюзом поправки ухвалять щодо закону про авторське право. Про це попереджають експерти.

Правозахисники активно протестують проти Директиви про авторські права, голосування щодо якої має пройти Європарламенті вже цього місяця.

На думку авторів, цей документ має захистити правовласників в епоху інтернету.

Однак, на думку критиків, новий закон не враховує, як люди створюють веб-контент, тому це може стати інструментом цензури.

Директива про авторські права має змінити стан справ із авторськими правами в інтернеті, а саме, збалансувати відносини між власниками авторських прав і онлайн-платформами.

У статті 13 йдеться про те, що адміністрація інтернет-платформ - в тому числі і соцмереж - має забезпечити укладання угод із правовласниками щодо використання їхніх творів.

Критики кажуть, що фактично інтернет-платформи можуть вимагати фільтрації усього контенту, який розміщують користувачі, а це - обмежить свободу слова.

Також є побоювання, що фільтрацію таких обсягів контенту доведеться доручити автоматичним алгоритмам, а ті будуть працювати за принципом "краще перестрахуватися" - і видаляти все, що несе ризики для платформи.

Активісти кампанії проти Статті 13 - Copyright 4 Creativity ("Авторське право для творчості") - заявляють, що запропоновані поправки можуть занапастити інтернет, змінивши його до непізнаваності.

"Якщо статтю 13 Директиви про авторське право ухвалять, то цензура буде поширюватися практично на будь-який контент, який ви публікуєте в інтернеті", - стверджують у заяві.

Правозахисники закликають користувачів звернутися до депутатів Європарламенту до голосування 20 червня.

Копирайт изображения rawpixel/Unsplash Image caption На думку критиків, новий закон не враховує, як люди створюють веб-контент, тому це може стати інструментом цензури.

Джим Кіллок, виконавчий директор групи Open Rights ("Відкриті права") у Великій Британії в інтерв'ю BBC заявив: "Статтею 13 встановлять режим Robo-copyright (автоматичну перевірку копірайту), тобто комп'ютерні програми виділятимуть усе, що вони ідентифікують як порушення авторських прав, попри юридичні заборони на закони, що вимагають "загального моніторингу" користувачів, які необхідні для захисту їхньої конфіденційності".

"На жаль, ці програми можуть розпізнати повторні завантаження пісень Бейонсе, але не можуть розпізнавати пародії, розуміти меми, які використовують зображення, захищені копірайтом, або робити будь-які висновки про те, як працюють творчі люди. Це вже часто відбувається на YouTube", - зазначає пан Кіллок.

Організація Electronic Frontier Foundation і ще 56 правозахисних організацій ще в жовтні минулого року написали відкритий лист європейським законодавцям, де висловили побоювання щодо Статті 13.

"Стаття 13 створює юридичну невизначеність, у якій у онлайн-сервісів не буде іншого вибору, окрім як відстежувати, фільтрувати і блокувати повідомлення, які оприлюднюють громадяни ЄС", - зазначили у листі.