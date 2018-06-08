Трамп запропонував помилувати Мохаммеда Алі, але за що?

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Президент США Дональд Трамп заявив, що міркує над посмертним помилуванням боксера Мохаммеда Алі у справі про ухилення від служби в армії. Насправді помилування скасували ще в 1971 році.

За словами Дональда Трампа, він "дуже серйозно" задумався про помилування пана Алі. "Тоді він був не дуже популярним, але зараз про нього знають усі", - заявив президент.

Він також додав, що, крім боксера, думає про помилування ще "тисяч людей". Про кого саме йдеться, пан Трамп не повідомив.

Мохаммеда Алі (своє справжнє ім'я - Кассіус Клей - він відкидав і називав його "рабським") засудили до п'яти років в'язниці за відмову служити у В'єтнамі у 1967 році. Пан Алі подав апеляцію і в 1971 році домігся скасування вироку.

Адвокат Мохаммеда Алі Рон Твіл заявив, що покійному боксеру не потрібне помилування, оскільки його не визнавали винним.

Мохаммед Алі помер у червні 2016 року. Йому було 74 роки.