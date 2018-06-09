Засуджений в Росії Клих оголосив голодування - Геращенко

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Засуджений в Росії громадянин України Станіслав Клих оголосив голодування. Про це повідомила уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко зі слів мами Клиха.

"Відбулася зустріч президента України з родичами заручників і політв'язнів Кремля…Мама Стаса Клиха сказала, що вчора спілкувалася з його адвокатом і син заявив, що теж оголошує голодування", - написала пані Геращенко.

Станіслава Клиха засудили у травні 2017 року до 20 років тюрми зі звинуваченнями у вбивстві російських військових під час російсько-чеченської війни у 90-х роках. Ще більший термін - 22,5 років - отримав ще один українець Микола Карпюк з такими самими звинуваченнями.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Мама Станіслава Клиха на акції біля адміністрації президента України

Їх судив Верховний суд Чечні. Обидва українці заперечують свою вину і твердять, що у вказані роки взагалі не перебували на території Чечні.

Раніше адвокати Станіслава Клиха говорили про погіршення його психічного здоров'я. На деякий час його переводили до психіатричної лікарні.

Нині він у тюрмі у Челябінській області. В лютому його відвідав український консул.

Він частково відмовився від їжі ще 15 квітня. "Хочеться заснути і не прокинутися, смерть стає бажаною. Деяку розрядку дає читання листів - вони дають відчуття надії", - писав пан Клих раніше про перебування у в'язниці.

Дозволили дзвінок

Під час зустрічі у президента матір ще одного засудженого в Росії українця Олександра Кольченка розповіла, що після голодування сину дозволили подзвонити, він скаржився на здоров'я, дуже схуд.

Український активіст Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова, який теж голодує вже четвертий тиждень.

І Кольченка, і Сенцова майже три роки тому засудили в Росії на 10 та 20 років ув'язнення відповідно за підозрою у плануванні теракту.

Вони відкидають звинувачення. Олег Сенцов заявляв про тортури з боку ФСБ. В Україні і світі проходить акція на підтримку Олега Сенцова.

Україна неодноразово зверталася із закликом до відповідних органів Росії про екстрадицію в Україну Сенцова і Кольченка. Росія відмовила. У жовтні 2016 року мін'юст РФ причиною відмови назвав їхнє російське громадянство, хоча вони заперечують цей факт.