Через обстріли з Донецької фільтрувальної станції вивозять хлор

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Через регулярні обстріли бойовиків з Донецької фільтрувальної станції вирішили вивезти запаси хлору. Про це повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій у Twitter.

Йдеться про чотири тонни хлору. Персонал станції також виведено, - інформує МТОТ.

Донецька фільтрувальна станція забезпечувала питною водою Донецьк, Ясинувату, Авдіївку та інші населенні пункти, в яких загалом живуть понад 600 тисяч людей.

Вона постійно потрапляла під обстріли, населення залишалось без води, а станцію неодноразово ремонтували.

7 червня стало відомо, що Донецьку фільтрувальну станцію знову знеструмили через обстріли.

8 червня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що персонал станції її покинув.

Воду для Авдіївки мають подати з резервуарів о 8:00 у неділю, 10 червня.

"З 11 червня планують забезпечувати людей питною водою силами ДСНС",- повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій.