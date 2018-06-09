G7: як Трамп потрапив в ізоляцію

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Протиріччя між президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами країн "Великої сімки" з'явилися в перший же день саміту у Канаді.

Лідер США зробив несподівану заяву про те, що до зустрічі лідерів провідних країн світу необхідно допустити Росію, яку звіди виключили після анексії Криму. Канцлер Німеччини Ангела Меркель завила, що країни ЄС проти такої ідеї.

Протягом зустрічей G7 у п'ятницю у Канаді тривали суперечки через введені Трампом торгівельні мита.

Після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном пан Трамп зазначив, що вони мали невелике випробування, коли йшлося про торгівлю, але, він додав, що над цим працюють.

Зі свого боку пан Макрон заявив, що вірить, що всі сторони готові досягти угоди.

Інформаційне агентство Reuters цитує помічника французького президента, який заявив, що США погодилися розпочати діалог з ЄС щодо торгівлі протягом наступних двох тижнів.

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Саміт почався погано

Джеймс Роббінс, дипломатичний кореспондент ВВС

Саміт почався погано і він може закінчитись без традиційної заяви, погодженої всіма учасниками.

Протиріччя між Трампом і іншими шістьма лідерами поширюються значно далі за торгівлю - вони включають питання зміни клімату, стосунки з Іраном і ізраїльсько-палестинський конфлікт.

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Пані Меркель була однією з тих, хто заявляв, що можливо краще обговорити ці суперечності, ніж демонструвати фальшиве почуття єдності. Це більш чесно, заявила вона, ніж прикидатися, що все добре.

Інші вірять, що певний вид консенсусу буде знайдено, а пан Трамп заявив, що він сподівається на досягнення прогресу.

Але сумнівів про ізоляцію Трампа не залишилось. Він недолюблює переговори у групах і поїхав раніше, ніж саміт G7 закінчився.

Наступна його зупинка - це Сінгапур і зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Він більше надає перевагу вирішенню питань один на один.

Торгівля: через що сперечаються лідери країн

У березні Дональд Трамп ввів 25-відсоткове мито на імпорт сталі і 10-процентне на імпорт алюмінію, проте тимчасові винятки зробили для Канади, Мексики, Бразилії, ЄС, Австралії і Аргентини.

З 1 червня Сполучені Штати ввели мита на сталь і алюміній з Канади, Мексики і країн ЄС.

Канада заявила, що введе 25-відсоткові тарифи на деякі види американської сталі, і 10-процентні - на інші продукти, в тому числі йогурт і віскі.

За словами пана Трампа, введення мит "є питанням національної безпеки", бо через перевиробництво в деяких країнах американський експорт стає занадто дорогим і не має попиту на світовому ринку.

У свою чергу, прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про введення відповідних мит, назвавши рішення Вашингтона "каральним" і "неприйнятним".

У п'ятницю пан Трамп повідомив, що Канада і США працюють над зменшенням мит і над тим, "щоб зробити їх дуже чесними для обох країн"." Ми досягли значного прогресу сьогодні", - сказав він і додав, що відносини між двома країнами "можливо кращі, ніж будь коли до цього".

Раніше французький лідер заявляв, що країни G7 не допустять гегемонії будь-якої країни у світовій економіці. "Шість країн G7 без США спільно є більшим ринком, аніж американський", - заявив пан Макрон.

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Прем'єр Британія Тереза Мей закликала ЄС зайняти стриманішу позицію щодо митної політики США.

Президент ЄС Дональд Туск заявив, що позиція пана Трампа щодо торгівлі, зміни клімату та Ірану становить реальну небезпеку.

"Мене найбільше хвилює той факт, що міжнародний порядок, заснований на правилах, дивним чином випробовується не звичайними підозрюваними, а його головним архітектором і гарантом: США", - заявив пан Туск.

Відповідно до програми саміту, через свій від'їзд пан Трамп пропустить переговори лідерів щодо зміни клімату, навколишнього середовища та, можливо, гендерної рівності в суботу.

Що говорили про Росію?

Президент США Дональд Трамп заявив, що до зустрічі лідерів провідних країн світу необхідно допустити Росію.

Пан Трамп сказав, що шкодує через те, що кількість учасників зменшилася.

"Знаєте, подобається вам це чи ні, і це, може, політично некоректно, але нам треба тут керувати світом, і G7, яка раніше була G8, але викинула Росію, має прийняти Росію назад. Нам потрібна Росія за столом переговорів", - заявив пан Трамп.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте написав у Twitter, що згоден із президентом Трампом. На його думку, запрошення Росії буде корисним для всіх учасників саміту.

Але пізніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що усі країни члени ЄС, які є тут, включаючи Італію, погодилися, що Росія повернутися на саміт не може, поки не буде "прогресу" в Україні. Канада також проти повернення РФ.

У Кремлі тим часом заявили, що зацікавлені у інших форматах переговорів , окрім G7.

Росія з 2014 року після анексії Криму не бере участі у самітах.

Напруга зросла і після отруєння у Британії колишнього російського шпигуна.

Що таке G7

G7 - це щорічні зустріч лідерів Канади, США, Великої Британії, Франції, Італії, Японії і Німеччини.

Найбільше на зустрічах обговорюють економіку, хоча там піднімають і інші важливі питання.

Цього року саміт проходить у місті Ла-Мальбі, Квебек, Канада.