Справа Манафорта: новий обвинувачений, пов'язаний з Януковичем

Копирайт изображения Однокласники Image caption Килимник народився на сході України. Його дружина Катерина офіційно володіє автомобілем і квартирою в Києві

Спецпрокурор США Роберт Мюллер назвав нового обвинуваченого в рамках розслідування можливого російського втручання в американські вибори. Ним став 48-річний росіянин Костянтин Килимник.

За даними слідства, він працював на Пола Манафорта з 2005 року і керував київським офісом компанії політтехнолога, займався лобізмом на користь колишнього президента України Віктора Януковича, Партії регіонів і уряду України, які заплатили політтехнологам - Річарду Гейтсу, Полу Манафорту і, власне, Килимнику, понад 75 мільйонів доларів.

Ті, за документами слідства, були "відмиті" і не задокументовані, так само як і послуги в сфері лобізму, надані цією трійцею. На 32 сторінках обвинувального висновку спецпрокурора, які направили до суду, Манафорта також звинувачують у протидії правосуддю.

Інші звинувачення залишилися незмінними - незаконний лобізм, відмивання грошей, несплата податків, явна брехня бухгалтерам, які складали його фінансові звіти, надання неправдивих свідчень, залучення в злочинні схеми так званої Габсбурзької групи неназваних членів конгресу США і європейських політиків.

Окремими пунктами в обвинуваченні винесли спільну діяльність Килимника і Манафорта з лютого по квітень 2018 року.

Їх звинувачують у протидії правосуддю: за даними слідства, "вони навмисно і свідомо намагалися підкупити двох неназваних людей з метою вплинути, відкласти і унеможливити свідоцтво щодо офіційного розслідування".

Слідство вимагає конфіскації майна Манафорта і Килимника - вперше надавши справжні адреси нерухомості в Брукліні, Олександрії, Нью-Йорку - а також арешту рахунків і поліса страхування життя.

Хто такий Костянтин Килимник?

За даними газети New York Times і американського журналу Times, 48-річний росіянин за свій невисокий зріст - близько 150 сантиметрів - отримав в політичних і лобістських колах прізвисько "Карлик". За незвичайний розум і спритність в тих же самих колах його називають "Манафортом для Манафорта".

Копирайт изображения Reuters

Протягом багатьох років Килимник вирішував найбільш делікатні питання політтехнолога, був його посильним, довіреною особою, вухами, очима і радником, часто подорожував між Вашингтоном, Нью-Йорком, Києвом і Москвою.

У Костянтина Килимника вільна англійська - він говорить майже без акценту; він працював в Швеції - в компанії, яка займається експортом зброї, і в представництві Міжнародного республіканського інституту в Москві.

Крім того, Килимник закінчив вуз, назва якого говорить не тільки сама за себе, а й передбачає специфічний набір зв'язків: спеціальність "військовий перекладач" майбутній помічник політтехнолога отримав у Військовому університеті при міністерстві оборони Росії. У цьому навчальному закладі, як правило, проходять підготовку майбутні співробітники російської військової розвідки.

Попри російське громадянство, Килимник народився на сході України. Його дружина Катерина офіційно володіє автомобілем і квартирою в Києві, у пари є нерухомість в Москві.

Їхні профілі у соціальних мережах ретельно підчищені - в них майже відсутні особисті фотографії. Одна знайшлася тільки в профілі Катерини Килимник в соцмережі "Однокласники" і датована 2007 роком.

Зустріч Манафорта зі своїм "російським мозком"

Килимник і Манафорт познайомилися на початку 2000-х - їх представив один одному давній соратник політтехнолога Філ Гріффін.

Килимник згодом став особистим перекладачем Манафорта, а потім, в 2005 році, очолив його київський офіс, який був зареєстрований на його ім'я. Східноєвропейському повіреному політтехнолога настільки імпонували харизма і вплив американського боса, що він став говорити з його інтонацією і одягатися в костюми схожого крою.

Копирайт изображения GETTY CREATIVE

Сам Манафорт називав Килимника своїм "російським мозком" - він був його контактною особою на переговорах з російським бізнесменом Олегом Дерипаскою під час президентської кампанії 2016 року і у зв'язку з невдалим бізнес-проектом "Перікл", який олігарх фінансував. З Дерипаскою Килимник знайомий з початку 2000-х років і навіть деякий час працював на нього.

Килимник також давно знайомий з Ренатом Ахметшина, російсько-американським лобістом, який був присутній на тій зустрічі в Трамп-тауер в червні 2016 року.

Офіційно Килимник перестав працювати на Манафорта в 2014 році, після втечі Януковича. З 2016-му його діяльністю зацікавилася Генеральна прокуратура України, але звинувачення проти помічника Януковича так і не висунули.

За даними видань New York Times і Atlantic, саме Килимника в своїх судових документах, відправлених до суду в квітні цього року у справі Алекса ван дер Цваан, спецпрокурор Мюллер називає "Персоною А" - людиною, яка має зв'язки з російською розвідкою, і контактною особою з представником кампанії Трампа Ріком Гейтсом.

Тепер ім'я росіянина не приховується - він вже шостий фігурант розслідування Роберта Мюллера і має всі шанси стати однією з ключових фігур цієї заплутаної справи.

Втім, якщо тільки йому самому цього захочеться: у Росії і США немає договору про екстрадицію. Сам Килимник називає себе випадковою жертвою американських політичних ігор через свої давні відносини з Манафортом і всіляко заперечує будь-які зв'язки з російською розвідкою.