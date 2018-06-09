Нелегал у Франції врятував двох дітей. Йому загрожує арешт

Копирайт изображения AYMAN LATROUS Image caption Айман Латру врятував дітей, але з країни його можуть депортувати

Айман Латру отримав медаль у Франції за сміливість, після того як у 2015 році врятував двох дітей з будинку, що горів.

Але, на відміну від Мамуда Гассами, Айман Латру не зустрічався з президентом Франції в Єлисейському палаці. Йому ніхто не пропонував французьке громадянство чи роботу. Замість цього він нещодавно отримав листа від влади, у якому йшлося, що незабаром його депортують з країни.

"Але ж я врятував двох дітей", - сказав він в інтерв'ю ВВС. Але йому так і не вдалося отримати посвідку на проживання, а через три роки влада заявила, що він протягом місяця має залишити країну.

Забутий герой

Французька преса називає Аймана забутим героєм.

У інтерв'ю ВВС він розповів, як у 2015 році побачив, що в районі Валь д'Уаз горить квартира на другому поверсі. "Я йшов повз зі своїм двоюрідним братом і приятелем, і ми помітили стовп диму з вікна квартири", - говорить він.

"Жінка кричала: "Допоможіть! Допоможіть!". Була паніка. Вона сказала нам, що в квартирі двоє дітей". Айман і його приятель побігли до квартири і знайшли двох хлопчиків - одному було чотири роки, другому півтора.

Копирайт изображения facebook Image caption Героїчний вчинок Мамуда Гассами зняли на смартфон і він моментально розійшовся усоцмережах, про нього дізнався весь світ. Вчинок Аймана Латру ніхто не знімав

Їм вдалося вивести дітей з квартири, після чого рятівники спокійно залишили це місце.

"Тоді я щойно прибув до Франції і дуже боявся, що мене затримають", - сказав Айман в інтерв'ю телеканалу Euronews.

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Мати врятованих дітей була безмежно вдячна йому і його приятелю і почала кампанію, щоб їх знайти. Про цю історію дізнався весь район. Два тижні тому місцевий мер організував спеціальну церемонію на честь Аймана Латру.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2011 році Франція перестала пропускати через кордон з Італією мігрантів з Тунісу

Коли Латру сказав меру, що у нього немає дозволу на проживання, той пообіцяв допомогти.

Айман Латру чекав і чекав, але в січні 2018 року отримав лист від міністерства внутрішніх справ, в якому йшлося, що він має покинути Францію протягом найближчих 30 днів.

"Чесно кажучи, я був в шоці. Я не спав всю ніч, а на наступний день відправився на зустріч з нашим мером і сказав йому: "Будь ласка, допоможіть. Я не хочу повертатися до Тунісу".

Нуль уваги від соцмереж

Місцевий мер звернувся до влади, запевняючи її, що Айман заслуговує врегулювання свого імміграційного статусу, але 30 січня його прохання про натуралізацію відкинули, і йому наказали залишити країну.

Попри хоробрий вчинок Аймана Латру, про нього ніхто не писав в соцмережах, і за межами його району ніхто у Франції не знав ні про його існування, ні про його героїзм.

Зараз соцмережі постійно порівнюють долю Латру і Гассама, і в результаті влада все ж скасувала наказ про його депортацію.

Копирайт изображения Reuters Image caption Мамуд Гассама зустрівся з президентом Макроном. Айману Латру загрожує депортація

Але адвокат Латру Філіппін Парастасті каже, що цього недостатньо, тому що офіційно він залишається нелегальним іммігрантом і його можуть заарештувати у будь-який момент.

Адвокат закликала президента Макрона зустрітися з нею і Айманом Латру, щоб обговорити, як саме класифікувати випадки героїзму.

"Чи повинні ми думати, що врятувати дитину, що звисає з балкона, більш героїчний крок, ніж винести двох дітей з палаючого будинку? На жаль, ніхто не зняв це на відео", - сказала адвокат в інтерв'ю Euronews.

Тим часом сам Латру все ще сподівається, що отримає дозвіл на проживання в країні.

"Я хочу працювати і бути частиною французького суспільства, бути таким же, як всі", - говорить він.

Він як і раніше стурбований. "Я все ще перебуваю тут нелегально, у мене немає жодних документів. Але я хотів би, щоб моє життя пройшло у Франції", - говорить він.