Трамп відмовився від заяви G7 та назвав Трюдо "нечесним"

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Президент США Дональд Трамп відмовився від спільної заяви саміту G7 та звинуватив Канаду в "нечесності".

У своєму Twitter за результатами саміту він написав, що відмовляється схвалювати спільне комюніке через торговельні протиріччя та хибні заяви канадського прем'єра.

У свою чергу канадський прем'єр Джастін Трюдо пообіцяв таки ввести нові тарифи з 1 липня.

"Дуже шкода, але з абсолютною чіткістю та твердістю ми будемо рухатися вперед з відповідними заходами з 1 липня. Канадці є ввічливими та розумними, але нас не заженуть в кут", - сказав Трюдо на прес-конференції.

Як наростала суперечка?

Протиріччя між президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами країн "Великої сімки" з'явилися в перший же день саміту у Канаді.

Лідер США зробив несподівану заяву про те, що до зустрічі лідерів провідних країн світу необхідно допустити Росію, яку звідти виключили після анексії Криму. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що країни ЄС проти такої ідеї.

Протягом зустрічей G7 у п'ятницю у Канаді тривали суперечки через введені Трампом торговельні мита.

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Після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном пан Трамп зазначив, що вони мали невелике випробування, коли йшлося про торгівлю, але, він додав, що над цим працюють.

Зі свого боку пан Макрон заявив, що вірить, що всі сторони готові досягти угоди.

Інформаційне агентство Reuters цитує помічника французького президента, який заявив, що США погодилися розпочати діалог з ЄС щодо торгівлі протягом наступних двох тижнів.

Цей саміт Дональд Трамп залишив ще до його завершення. Наступна його зупинка - це Сінгапур і зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Торгівля: через що сперечаються

У березні Дональд Трамп ввів 25-відсоткове мито на імпорт сталі і 10-процентне на імпорт алюмінію, проте тимчасові винятки зробили для Канади, Мексики, Бразилії, ЄС, Австралії і Аргентини.

З 1 червня Сполучені Штати ввели мита на сталь і алюміній з Канади, Мексики і країн ЄС.

Канада заявила, що введе 25-відсоткові тарифи на деякі види американської сталі, і 10-процентні - на інші продукти, в тому числі йогурт і віскі.

За словами пана Трампа, введення мит "є питанням національної безпеки", бо через перевиробництво в деяких країнах американський експорт стає занадто дорогим і не має попиту на світовому ринку.

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У свою чергу, прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про введення відповідних мит, назвавши рішення Вашингтона "каральним" і "неприйнятним".

У п'ятницю пан Трамп повідомив, що Канада і США працюють над зменшенням мит і над тим, "щоб зробити їх дуже чесними для обох країн"." Ми досягли значного прогресу сьогодні", - сказав він і додав, що відносини між двома країнами "можливо кращі, ніж будь-коли до цього".

Прем'єр Британія Тереза Мей закликала ЄС зайняти стриманішу позицію щодо митної політики США.

Президент ЄС Дональд Туск заявив, що позиція пана Трампа щодо торгівлі, зміни клімату та Ірану становить реальну небезпеку.

"Мене найбільше хвилює той факт, що міжнародний порядок, заснований на правилах, дивним чином випробовується не звичайними підозрюваними, а його головним архітектором і гарантом: США", - заявив пан Туск.

Україна в комюніке

У спільній заяві шести країн засуджуються дестабілізуючі дії Росії щодо підтримки сирійського режиму, отруєння в Солсбері та анексії Криму.

"Ми зберігаємо нашу готовність допомогти Україні в реалізації своєї амбіційної і необхідної програми реформ", - йдеться в заяві.

Також члени G7 підкреслили, що продовження санкцій проти Росії пов'язане з тим, що вона не виконала свої зобов'язання за Мінськими угодами в контексті поваги суверенітету України.

У разі необхідності країни готові і далі приймати обмежувальні заходи щодо Росії.

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