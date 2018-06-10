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Актриса Юніс Гейсон, яка грала дівчину Джеймса Бонда у першому фільмі про агента 007, померла у віці 90 років.

Вона грала героїню Силвію Тренч у фільмі "Доктор Ноу", який вийшов на екрани у 1962 році.

Тоді Джеймса Бонда зіграв актор Шон Коннері.

В офіційному Twiiter актриси з'явилося повідомлення: "Її буде дуже не вистачати".

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Гейсон народилася в англійському графстві Суррей у 1928 році.

Вона також зіграла у 1958 році в серіалі "Помста Франкенштейна", а після фільму про Джеймса Бонда знімалася в кількох телесеріалах.

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