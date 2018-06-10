У Белфасті автомобіль збив мавпу, що втекла з зоопарку

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У Белфасті (Північна Ірландія) з зоопарку втекла павукоподібна мавпа, потім у місті її збив автомобіль.

Після інциденту тварину повернули до зоопарку, але вона незабаром померла.

Місцева влада проводить розслідування, як мавпі вдалося втекти.

Користувачі соцмереж повідомили, що бачили мавпу на півночі міста.

У зоопарку заявили, що жалкують про загибель тварини.

"В даний час ми розслідуємо, як мавпі вдалося втекти з острова, на якому перебувають тварини", - повідомив прес-секретар зоопарку.

Працівники зоопарку відстежили її у місті, а після аварії швидко повернули до зоопарку для надання ветеринарної допомоги. Однак, тварина померла.

Попередні втечі

У 2015 році з Белфастського зоопарку втекли дві макаки.

Персонал цілий день їх розшукував, обстежуючи місцевість.

А ще раніше, у 2013 році, з цього ж зоопарку втекли шість макак.

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