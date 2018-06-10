Вибух у нічному клубі в Сумах: з'явилося відео

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У соцмережах з'явилося відео, на якому, як стверджують, підозрюваний кидає гранату під ноги відвідувачів нічного клубу в Сумах.

Запис виклала прес-секретар прокурора Сумської області.

Від вибуху, що стався о 5-й ранку, постраждали, за різними даними, вісім або дев'ять людей.

Поліція каже, що підозрюваного - 28-річного чоловіка - вже затримали.

Чоловік у балаклаві підірвав гранату на другому поверсі закладу - на майданчику перед входом, де в цей час перебували люди, каже поліція.

Сімох відвідувачів шпиталізували.

Їхній стан - середньої тяжкості або задовільний, повідомив Сергій Бутенко начальник управління охорони здоров'я Сумської ОДА.

"Є множинні осколкові поранення тулуба, обличчя, верхніх і нижніх кінцівок", - цитують "UA: Суми" чергового лікаря обласної лікарні.

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За словами пана Бутенка, у однієї з постраждалих діагностували пошкодження повік та ока.

В інших пацієнтів - пошкодження м'яких тканин, переломи пальців та інші травми, розповів чиновник.

З людьми працюють хірурги та судинні хірурги.

"Важких осколкових поранень немає", - зазначив пан Бутенко, і додав, що нічиє життя під загрозою не перебуває.