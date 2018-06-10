Вибух у нічному клубі в Сумах: з'явилося відео
У соцмережах з'явилося відео, на якому, як стверджують, підозрюваний кидає гранату під ноги відвідувачів нічного клубу в Сумах.
Запис виклала прес-секретар прокурора Сумської області.
Від вибуху, що стався о 5-й ранку, постраждали, за різними даними, вісім або дев'ять людей.
Поліція каже, що підозрюваного - 28-річного чоловіка - вже затримали.
Чоловік у балаклаві підірвав гранату на другому поверсі закладу - на майданчику перед входом, де в цей час перебували люди, каже поліція.
Сімох відвідувачів шпиталізували.
Їхній стан - середньої тяжкості або задовільний, повідомив Сергій Бутенко начальник управління охорони здоров'я Сумської ОДА.
"Є множинні осколкові поранення тулуба, обличчя, верхніх і нижніх кінцівок", - цитують "UA: Суми" чергового лікаря обласної лікарні.
За словами пана Бутенка, у однієї з постраждалих діагностували пошкодження повік та ока.
В інших пацієнтів - пошкодження м'яких тканин, переломи пальців та інші травми, розповів чиновник.
З людьми працюють хірурги та судинні хірурги.
"Важких осколкових поранень немає", - зазначив пан Бутенко, і додав, що нічиє життя під загрозою не перебуває.