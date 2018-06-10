Вибух кольору: як у Києві бігали з фарбами
У Києві пройшов традиційний забіг Kyiv Color Run, під час якого учасників обсипають спеціальними фарбами.
На пробіжку треба прийти в білому. Та це ненадовго.
Учасники могли обрати різні дистанції - три або шість кілометрів для дорослих.
Але були дистанції і менші - для дітей.
Та що там діти - бігли навіть собаки!
Спеціальної індійської фарби заготували центнери.
Кольорові забіги започаткували в Америці, і проходять вони у багатьох країнах світу.
Маршрут забігу був таким: Троїцька площа - вулиця Велика Васильківська (в напрямку метро "Палац "Україна") - розворот у районі костелу - і так чотири кола.