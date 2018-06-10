Вибух кольору: як у Києві бігали з фарбами

У Києві пройшов традиційний забіг Kyiv Color Run, під час якого учасників обсипають спеціальними фарбами.

Копирайт изображения Reuters

На пробіжку треба прийти в білому. Та це ненадовго.

Копирайт изображения Reuters

Учасники могли обрати різні дистанції - три або шість кілометрів для дорослих.

Копирайт изображения Reuters

Але були дистанції і менші - для дітей.

Копирайт изображения Getty Images

Та що там діти - бігли навіть собаки!

Копирайт изображения Getty Images

Спеціальної індійської фарби заготували центнери.

Копирайт изображения Reuters

Кольорові забіги започаткували в Америці, і проходять вони у багатьох країнах світу.

Копирайт изображения EPA

Маршрут забігу був таким: Троїцька площа - вулиця Велика Васильківська (в напрямку метро "Палац "Україна") - розворот у районі костелу - і так чотири кола.