Пекло та рай для Трюдо й інші "люб'язності" після саміту G7

Копирайт изображения Reuters Image caption Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо став головним об'єктом критики США

Після закінчення саміту в Квебеку лідери країн "Великої сімки" відразу ж стали обмінюватися взаємними звинуваченнями.

Президент Трамп і двоє його радників розкритикували в Twitter прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо за те, що, за їхніми словами, він займається "нечесною дипломатією".

Президент Трамп також відмовився підписати спільне комюніке "Великої сімки". Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала це рішення американського президента таким, що "витвережує" і "невтішним".

Текст спільного комюніке був покликаний владнати розбіжності між сторонами, перш за все в тому, що стосується міжнародної торгівлі.

Торгові партнери США, особливо ЄС, Канада і Мексика, критикують рішення Дональда Трампа різко підвищити тарифи на імпорт сталі та алюмінію.

Хто звинувачує кого - і в чому?

Відразу після саміту Джастін Трюдо заявив на прес-конференції, що він проти нових американських тарифів, і повторив, що Канада зробить крок у відповідь до 1 липня.

"Канадці люди ввічливі та розумні, але всяке терпіння закінчується", - сказав канадський прем'єр-міністр.

У пеклі є спеціальне місце для лідерів, які займаються нечесною дипломатією з президентом Трампом, а потім на виході намагаються всадити йому ніж у спину Пітер Наварро, радник Трампа з питань міжнародної торгівлі

У відповідь Дональд Трамп на шляху в Сінгапур на зустріч з Кім Чен Ином написав у Twitter, що він дав вказівку не підтримувати спільне комюніке, і розглядає питання про митні збори на автомобілі.

За словами американського президента, це рішення було прийняте ним через "неправильні заяви" Джастіна Трюдо, а також тому, що, як каже Трамп, "Канада стягує величезні мита з американських фермерів, робітників і компаній".

Головний радник Трампа з питань економіки Ларрі Кудлоу і його радник з питань міжнародної торгівлі Пітер Наварро в неділю вранці дали цілу низку інтерв'ю американським телеканалам, в яких вони критикували канадського прем'єр-міністра.

Копирайт изображения AFP Image caption Фото саміту, яке вже стало легендарним

"Він буквально всадив нам ніж у спину", - сказав Кудлоу. Наварро висловився ще різкіше: "У пеклі є спеціальне місце для лідерів, які займаються нечесною дипломатією з президентом Трампом, а потім на виході намагаються всадити йому ніж у спину".

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, зі свого боку, назвала рішення президента Трампа підвищити мита на імпорт канадської сталі та алюмінію з міркувань національної безпеки "абсурдним і обурливим для канадців".

Канада, нагадала Фріланд, - "найближчий і найсильніший союзник Сполучених Штатів. Ми в принципі не можемо представляти загрозу національній безпеці Сполучених Штатів, і я знаю, що американці це розуміють".

Решта лідерів "Великої сімки" теж, судячи з усього, були вражені реакцією Дональда Трампа, і підкреслювали, що підтримують текст комюніке.

У раю є спеціальне місце для Джастіна Трюдо. Канада, спасибі за чудову організацію саміту "Великої сімки! Дональд Туск, голова Європейської ради

Голова Європейської ради Дональд Туск навіть зайнявся тролінгом адміністрації в Білому домі, написавши в "Твіттері": "У раю є спеціальне місце для Джастіна Трюдо. Канада, спасибі за чудову організацію саміту "Великої сімки!"

Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що "міжнародне співробітництво не може бути засноване на припадках гніву і прохідних репліках".

"Слід бути серйозним і гідним поваги наших народів. Ми беремо на себе зобов'язання і виконуємо свої обіцянки", - йдеться в заяві Єлисейського палацу.

Про що говориться в комюніке?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ще перед самітом Дональд Трамп спричинив скандал, запропонувавши повернути у "сімку" Росію

У спільному комюніке після саміту в Ля-Мальбе в Квебеку країни заявили про необхідність "вільної, справедливої і взаємовигідної торгівлі", а також про важливість боротьби з протекціонізмом.

Крім того, комюніке зачіпає і низку інших питань:

Росія. Спільний заклик до Москви "припинити свою дестабілізуючу поведінку", а також припинити підтримувати режим сирійського президента Башара Асада

Іран. Заява про необхідність забезпечити "назавжди" мирний аспект ядерної програми Тегерана

Клімат. Сторони погодилися не погоджуватися. США відмовилися підписатися під заявою про дотримання принципів Паризького договору про зміну клімату

Жіноча освіта. Всі сторони погодилися виділити 2,9 млрд доларів на освіту жінок і дівчаток в найбідніших країнах світу.

"Ми зберігаємо нашу готовність допомогти Україні в реалізації своєї амбіційної і необхідної програми реформ", - йдеться в заяві.

Також члени G7 підкреслили, що продовження санкцій проти Росії пов'язане з тим, що вона не виконала свої зобов'язання за Мінськими угодами в контексті поваги суверенітету України.

У разі необхідності країни готові і далі приймати обмежувальні заходи щодо Росії.