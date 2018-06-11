Безвізовий рік: переважно літаками та через Румунію і Польщу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Румунія стала лідером за безвізовими поїздками українців

За рік безвізового режиму понад півмільйона українців скористались можливістю з'їздити до ЄС без шенгенської візи.

Безвізові подорожні переважно виїздили з України або літаками, або ж перетинали кордон з Румунією та Польщею.

Також за рік майже зник ажіотаж щодо отримання біометричного паспорта, який дає право на безвізову поїздку до шенгенської зони.

Безвізовий режим з ЄС для українців запрацював 11 червня 2017 року. Перемовини щодо його запровадження тривали понад 10 років.

З візами та без

У Державній прикордонній службі розповіли ВВС News Україна, що за рік українці скористались безвізом 555 тис. разів. Мова іде про поїздки до ЄС з біометричним паспортом без чинної візи.

Проте це кількість в'їздів, а не людей. Прикордонники кажуть, що не можуть точно порахувати, скільки саме громадян подорожували.

За рік безвізу більшість українців все ж їздили до ЄС за старими правилами. Загалом з червня 2017-го по червень 2018-го українці їздили до ЄС 20,3 мільйона разів, і з них близько 4,8 мільйонів - за біометричними паспортами, але з візою.

Поступово строк дії цих віз закінчуються і безвізових подорожніх стає все більше.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Безвізові подорожні надавали перевагу літакам

У перші місяці безвізу ним користувались в середньому по 80 тисяч разів на місяць, восени і взимку ажіотаж спав, а вже з весни 2018 року кількість безвізових подорожей знову стрімко зростає, вказують прикордонники.

Довгострокові шенгенські візи переважно видавались на рік або два, тож найближчим часом ці активні любителі їздити до ЄС стануть "безвізовими".

Літаки, Румунія та Польща

За даними прикордонної служби, "безвізові українці" у Європу переважно летять.

36% українців, які скористались безвізовим режимом, потрапили до країн ЄС літаками.

Кількість безвізових подорожей українців з початку дії безвізу 517 тисяч Станом на 31 травня 2018 року Reuters

Найпопулярнішими "воротами" до ЄС з України несподівано стала Румунія, до якої за рік в'їхали 23% подорожніх.

Як уточнили у прикордонній службі, практично весь рік за цим показником лідирувала Польща, яка є найпопулярнішим шляхом виїзду українців до ЄС.

Але саме за показником безвізових подорожей в останні місяці Польща дещо поступилась Румунії, череза яку заїхали 21% подорожніх.

8,8 мільйона біометричних паспортів

Українці їздили у безвізові подорожі до ЄС півмільйона разів, але біометричних паспортів вони отримали суттєво більше.

Частина людей, які відстояли черги для отримання паспорта, зробили це "у запас".

Біометричних паспортів в українців станом на 11 червня 2018 року 8,8 млн паспортів 2,3 млн видані за 2018 рік UNIAN

Як повідомили ВВС News Україна у міграційній службі, на 11 червня 2018 року вже 8,8 мільйона людей отримали біометричні паспорти.

У 2017 році був найбільший пік видачі - за рік їх зробили близько 4 мільйонів. У 2018 році - ще понад два мільйони.

Детальніше про річні підсумки безвізового режиму читайте тут.