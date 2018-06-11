У Країні Басків вимагають референдуму услід за Каталонією
Десятки тисяч мешканців Країни Басків - автономного регіону на півночі Іспанії - вишикувалися живим ланцюгом довжиною 202 кілометри із закликом більшої автономії та проведення референдуму про незалежність від Іспанії.
Ланцюг простягнувся від міст Сан-Себастьян і Більбао на півночі Іспанії до Віторії, столиці Країни Басків, де розташований її парламент.
Регіон має вищий рівень самоврядування, ніж Каталонія, яка активно домагається незалежності від Мадрида.
Останніми роками в Країні Басків підтримка ідеї незалежності дещо ослабла.
Проте, багато хто вважає, що населення повинне мати право провести референдум з питання своїх майбутніх відносин з Мадридом.
У травні сепаратистське угрупування ЕТА (Euskadi Ta Askatasuna - "Країна Басків і свобода"), яка боролася за незалежність Країни Басків, офіційно оголосила про розпуск. Це сталося майже через 50 років після загибелі першої жертви в цьому конфлікті.
Європейський Союз вважає ЕТА терористичною організацією, між 1968 і 2010 роками від її рук загинуло понад 800 осіб. У 2011 році угрупування оголосило про постійне припинення бойових дій.
Учасників недільної акції попросили написати свої побажання на шийних хустках, які стали ланками живого ланцюга.
Деякі учасники несли символи підтримки сепаратистів-каталонців.
У минулому році заборонений референдум про відокремлення Каталонії від Іспанії та подальше одностороннє проголошення незалежності регіональним урядом змусили Мадрид ввести пряме правління в регіоні.
А щодо політиків, які очолили цей процес, були розпочаті судові справи. Вони ґрунтувались на статті в конституції Іспанії про те, що країна є неподільною.
Баскський регіон має більшу автономію, ніж будь-який інший з 16 регіонів Іспанії.
У нього власна поліція, система освіти, мова, а також особливі фінансові відносини з Мадридом.
На відміну від Каталонії, де відділення підтримують близько 50% населення, в Країні Басків наразі до незалежності, згідно з опитуваннями, прагнуть лише 15-17% жителів.