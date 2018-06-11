"Вбивство Бабченка": адвокат підозрюваного обіцяє нові подробиці за тиждень

Копирайт изображения EPA Image caption Борис Герман каже, що співпрацював з українськими спецслужбами

Апеляційний суд Києва переніс на 18 червня розгляд скарги на арешт Бориса Германа - підозрюваного у замовленні Аркадія Бабченка.

Як заявив ВВС News Україна адвокат пана Германа Євген Солодко, засідання не відбулось через те, що до суду не надійшли матеріали справи.

Раніше пан Солодко обіцяв 11 червня оголосити нові важливі деталі у справі, зокрема, назвати повне ім'я представника спецслужб, який нібито працював з його підзахисним.

"Поки що нічого оголошувати не буду, зроблю це 18 червня о 12.15 на суді", - пояснив адвокат.

29 травня поліція повідомила, що у Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Проте вже наступного дня СБУ та Генпрокуратура показали живого пана Бабченка і заявили, що це була спецоперація, яка дозволила виявити замовників убивства журналіста та ще низки осіб.

Того ж дня силовики сказали, що затримали можливого організатора вбивства - Бориса Германа.

31 травня суд арештував пана Германа на два місяці без права застави.

Звинувачення силовиків

За версією слідства, "невстановлена на даний час особа" не пізніше 5 квітня запропонувала підприємцю Борису Герману за грошову винагороду організувати вбивство низки "громадян РФ, зокрема громадських активістів, колишніх співробітників спецслужб РФ, які були змушені виїхати з РФ в Україну".

Обвинувачений Борис Герман стверджує, що дійсно "замовив" вбивство Бабченка колишньому учасникові бойових дій на Донбасі Олексію Цимбалюку, проте це була лише імітація замовлення, а насправді він діяв під контролем іншої особи, поки не названої української спецслужби.

Сам Герман на суді назвав ім'я можливого замовника - В'ячеслава Пивоварника, який народився та виріс в Україні, але деякий час тому виїхав до Росії.

За словами українських силовиків, "невстановлена особа" має відношення до російських спецслужб. Однак конкретне відомство генпрокурор Юрій Луценко назвати поки що не готовий - робота щодо його визначення триває, каже він.

Копирайт изображения Reuters Image caption Аркадій Бабченко вважався мертвим майже добу

Так чи інакше, стверджують в прокуратурі, 6 квітня Герман зустрівся з колишнім учасником бойових дій на Донбасі Олексієм Цимбалюком - і запропонував йому за винагороду вбити журналіста Аркадія Бабченка.

Цимбалюк "відкрито не відмовився" від цього завдання, а сам в той же день повідомив про пропозицію Службу безпеки України. Починаючи з цього моменту, його контакти з Германом фіксувала українська спецслужба.

17 квітня Герман та Цимбалюк зустрілися ще раз. Цимбалюк погодився вбити Бабченка, а Герман пообіцяв передати йому завдаток та забезпечити зброєю для вбивства.

Через десять днів Герман передав Цимбалюку 14 тисяч доларів та обмовився, що надалі він планує організувати ще два вбивства.

Журналіст Аркадій Бабченко стверджує, що співробітники СБУ прийшли до нього приблизно за місяць до запланованого вбивства. Як доказ небезпеки, що загрожує йому, вони продемонстрували журналісту "досьє", вислане Германом Цимбалюку.

Відкривала його, за словами Бабченка, фотографія, вклеєна в його паспорт у 25-річному віці, наявна тільки в цьому документі та в московському паспортному столі. Ця обставина, судячи з усього, стало вирішальним фактором, який змусив журналіста піти на співпрацю зі спецслужбою.

Вечір вбивства

Кульмінацією цієї історії став вечір 29 травня. Бабченко одягнув заздалегідь прострілену водолазку, впав в рекомендовану спеціально навченим гримером позу, його облили свинячою кров'ю для постановочної фотографії, після чого співробітники спецслужб пішли, а дружина викликала швидку.

За легендою, Аркадій Бабченко помер після того, як не увінчалися успіхом реанімаційні заходи в машині швидкої допомоги, санітари якої були серед десятка людей в країні, обізнаних про спецоперацію.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Адвокат Бориса Германа Євген Солодко обіціяє оприлюднити 18 червня нові важливі подробиці у справі

Ближче до ночі Бабченко опинився в морзі, де, за його словами, він "нарешті перестав боятися".

Тим часом, кажуть в прокуратурі, 29 травня, в день "вбивства" Бабченка, Борис Герман придбав квиток на літак до Мілана на вечір наступного дня. Глава СБУ Василь Грицак каже, що звідти Герман планував вилетіти на територію Росії. Герман відповідає, що у нього була запланована бізнес-поїздка.

За словами Цимбалюка, передачі другої частини грошей не відбулось, адже слідство переживало що Герман може втекти.

Версія Германа

У показаннях обвинуваченого в організації вбивства Аркадія Бабченка Бориса Германа розповідається про ще одного фігуранта - В'ячеслава Пивоварника. Це старий знайомий Германа, який, за словами його адвоката Євгена Солодка, колись виїхав до Москви.

Зараз, каже Борис Герман, він працює в якомусь фонді, який в його показаннях називається "особистим фондом" або "приватним фондом" Володимира Путіна.

Під час спілкування, продовжує Герман, з'ясувалося, що Пивоварник відповідає в цьому фонді "за організацію терористичних актів та збройного перевороту на майбутніх виборах президента, конкретно відповідає за всю Україну".

Копирайт изображения ОЛЕКСІЙ ЦИМБАЛЮК / FACEBOOK Image caption Олексій Цимбалюк, який начебто погодився вбити Аркадія Бабченка та розповів про це СБУ

За словами пана Солодка, в якийсь момент Пивоварник запропонував його нинішньому підзахисному "допомагати йому в його протиправній діяльності проти української держави".

Герман нібито погодився, але тут же доповів про цю пропозицію своєму знайомому на ім'я Дмитро.

Хто такий цей Дмитро - одне з найзагадковіших питань в цій історії. Можливо, він співробітник української спецслужби, але якої саме, поки невідомо. Мова не йде про СБУ: Герман каже, що він не довіряє цій структурі через те, що в її рядах занадто багато "кротів".

Сам Герман на суді під час обрання запобіжного заходу запевняв, що Цимбалюка для скоєння вбивства підшукала контррозвідка. "Коли його обирали на цю роль, всі прекрасно знали, що він відразу ж побіжить в СБУ та почне все це розповідати", - говорить він.

Спочатку слідство говорило про перелік з 30 людей, яким нібито загрожувало вбивство на замовлення Бориса Германа.

Згодом у пресі з'явився перелік із 47 імен, автентичність яких підтвердила СБУ.

Проте для ВВС "виконавець" убивства Олексій Цимбалюк заявив, що мова могла йти про перелік на вбивство, в якому було 60 людей.