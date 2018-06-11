Німкеня назбирала $16 тис. після розпачливого посту у Twitter

Копирайт изображения SCREENSHOT/TWITTER Image caption За порадою користувачів жінка розмістила прохання допомогти їй грошима на краудфандинговому сайті leetchi.com

Німецька медсестра, яка сама виховує чотирьох дітей, написала у Twitter, що не може заплатити за дитячі шкільні екскурсії. Користувачі соціальних мереж дуже швидко зібрали для неї понад 16 тисяч доларів.

"Я плачу через багато теплих слів", - написала вона в неділю, дякуючи тисячам людей за підтримку.

Розлучена матір зі сторінкою Twitter Tschudith@Chaosundich попросила 750 євро, щоб оплатити подорожі дітям.

Про жінку відомо, що вона 35-літня дитяча медсестра.

Її оригінальний твіт, який викликав масову реакцію користувачів, не запускав жодної компанії з краудфандингу. Проте у відповідях їй багато хто порадив це зробити.

Вона навіть не надала свого повного імені та не вказала, де саме живе в Німенччині.

Жінка пояснила, що троє її дітей потребують сотні євро на шкільні екскурсії. Один клас їхав на море, інший у Альпи, а ще потрібна додаткова плата за догляд за дітьми протягом літніх канікул.

"Коли найкращий момент, щоб сказати дітям, що вони можуть залишитись вдома? Я у відчаї", - написала вона у п'ятницю ввечері. Гроші швидко зібрали за вихідні.

Image caption Жінка скаржилась, як складно сказати дітям, що літо вони проведуть вдома

Жінка розповіла журналістам, що написала у Twitter просто через розчарування, а не як прохання отримати гроші.

Зараз у Twitter у неї є близько трьох тисяч користувачів, які стежать за її сторінкою.

За порадою користувачів Twitter вона створила сторінку на краудфандинговому сайті leetchi.com, і там розповіла про складнощі виховання чотирьох дітей з мінімальною підтримкою свого колишнього партнера.

У своєму повідомленні для сайту leetchi.com вона висловила щиру вдячність і радість.

Один із користувачів Twitter EngelchenFLIEGT піднесено прокоментував її історію.

"Божевільна річ - я надав всього кілька євро, які мені не дуже потрібні. Проте цілий день я відчуваю задоволення, що так багато людей збирають гроші та допомагають жінці. Я жертвував набагато більше раніше, але з меншим ефектом. Так мило!"

Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Стежте за нами вTelegram!