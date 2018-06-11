Що розповідають жителям КНДР про саміт Кім Чен Ина і Трампа?

Копирайт изображения Getty Images

До саміту глави КНДР Кім Чен Ина та президента США Дональда Трампа залишилося всього кілька днів, але державні медіа у Пхеньяні поки що не поспішають про нього розповідати.

Влада Північної Кореї намагається контролювати інформацію, що досягає вух і очей своїх громадян, й часто не повідомляє про важливі події, поки ті не завершаться. Тому і зустріч Кім Чен Ина з Дональдом Трампом у Сінгапурі північнокорейські ЗМІ поки що не висвітлюють.

За останній місяць сам факт проведення цього саміту згадувався лише кілька разів: у середині травня, коли Пхеньян пригрозив відмовитися від участі в ньому, а потім через кілька днів - коли вирішив, що він все-таки відбудеться.

Замість цього на телебаченні, по радіо і в газетах говорять про "діалог" з США в рамках мирних ініціатив, про які Кім Чен Ин оголосив у новорічному зверненні.

Що повідомляють місцеві ЗМІ?

Громадяни КНДР знають про проведення саміту, але, якщо вони не стежать за новинами дуже пильно, з'ясувати, коли і де він пройде, буде непросто.

Сама дата була згадана мимохідь у репортажі про зустріч Кім Чен Ина з південнокорейським президентом Мун Чже Іном у кінці травня. При цьому північнокорейцям не пояснювали, чому раптом у Пхеньян прибув міністр закордонних справ Сінгапуру.

Про майбутній саміт і підготовку до нього згадувалося у повідомленні про візит 9 травня в Пхеньян держсекретаря США Майка Помпео, яке опублікувала урядова газета Rodong Sinmun.

Однак варто зауважити, що всі репліки про саміт були приписані Помпео, - виглядало так, що це Вашингтон попросив про саміт, а не Пхеньян.

А вже за тиждень МЗС КНДР пригрозило відмовитися від діалогу після того, як американські офіційні особи зробили ряд заяв, які Пхеньян назвав "злісними" і "абсурдними".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Точно невідомо, чи знають жителі КНДР, де і коли проходить саміт

Державні новинні канали назвали американську позицію "сміховинною комедією" і процитували власне міністерство закордонних справ, яке заявило, що "ми більше не зацікавлені у подібному діалозі і нам не залишається нічого іншого, окрім як переглянути свою участь у саміті КНДР-США".

Однак через дев'ять днів, після того як Дональд Трамп пригрозив скасувати всі двосторонні зустрічі, північнокорейські медіа написали, що такий саміт все ж "вкрай необхідний".

"Історичний саміт між КНДР і США знову на порядку денному, і підготовка до нього, за якою з нетерпінням стежить весь світ, підійшла до фінальної стадії", - говорилося у заяві МЗС КНДР, оприлюдненій державним інформагентством KCNA.

Після цього державні ЗМІ не згадували саміт, проте незабаром, ймовірно, якісь заяви з'являться - особливо після того як юрист Трампа Рудольф Джуліані сказав, що Кім Чен Ин "на колінах благав про зустріч".

Саме такі фрази зазвичай провокують гнів Пхеньяна.

Що кажуть самі жителі КНДР?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Держава ретельно контролює, що північнокорейці зможуть дізнатися з новин

Дізнатися думку громадян Північної Кореї дуже важко, проте південнокорейський сайт Daily NK (який заявляє, що має зв'язки на Півночі) пише, що люди знають про майбутній саміт з США.

Неназване джерело цього новинного ресурсу у провінції Хванхе-Намдо стверджує, що люди вперше дізналися про підготовку саміту з повідомлення у державних ЗМІ про зустріч Помпео й Кім Чен Ина.

За даними Daily NK, це перший випадок, коли північнокорейські медіа повідомили про зустріч з представником США на вищому рівні.

До цього жителі країни перебували у невіданні щодо діалогу з США, оскільки в країні превалює негативне ставлення до Сполучених Штатів.

"Північнокорейські мешканці завжди вважали, що США - це ворог нашого народу, й лише пам'ятають, як їм говорили у школі, що Штати - це "злісний зачинщик війни" та "загарбник", - повідомило неназване джерело в розмові Daily NK.

Що показують державні телеканали?

Центральне телебачення - основний канал у КНДР - має регулярну сітку мовлення, за якою можна звіряти годинник.

Програма передач змінюється вкрай рідко, і навіть трансляція спеціальних програм підлаштовується під незмінні випуски новин, що виходять о 18:00 та о 21:00.

Державні медіа підтримують свій звичайний раціон з захоплених вигуків на адресу династії Кімів, військових маршів, а також фільмів і вистав з ідеологічним посилом.

Зазвичай про пересування лідера нічого не повідомляється до тих пір, поки він не повернеться назад у Пхеньян цілим і неушкодженим, так що й цього разу дії північнокорейських медіа навряд чи відрізнятимуться.