Натовп у Індії лінчував двох чоловіків через чутки про викрадення дітей

Копирайт изображения Facebook Image caption Чоловіки зупинилися у селі, щоб запитати дорогу, коли на них накинувся натовп місцевих

Індійська поліція арештувала 16 людей через вбивство двох чоловіків. Натовп побив їх до смерті через чутки про викрадення дітей.

Загиблі відвідували село у північно-східному штаті Ассам.

Чутки про викрадення дітей ширяться в Індії через мессенеджер WhatsApp. Через такі звинувачення за місяць вже загинуло шестеро інших людей.

У поліції заявили, що докладають усіх зусиль для того, щоб спростувати ці чутки у соцмережах.

Двох останніх вбитих ідентифікували як аудіоінженера Нітопала Даса та цифрового художника Абіджита Ната.

Обоє жили у найбільшому місті штату Гувахаті.

За даними поліції, натовп накинувся на них, коли вони зупинилися у селі, щоб спитати дорогу.

Відео нападу одразу поширилося у соцмережах.

На ньому видно, як один з чоловіків благає зберегти йому життя.

У неділю в Гувахаті пройшли мітинги з вимогами покласти край вбивствам через чутки.

Влада штату заявляє про те, що докладає усіх зусиль для того, щоб у регіоні припинилася паніка через чутки.

Наразі невідомо, коли саме та як вони почали ширитися.

В Індії і раніше траплялися випадки лінчування людей натовпом через стихійні звинувачення.

Наразі чутки викликані поширюваними через соцмережі відео, на яких видно, як дітей викрадають просто на вулицях.

Через це місцеві спільноти настроєні вкрай агресивно до незнайомців та тих людей, які не знають регіональної мови.