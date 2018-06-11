Керівник Донеччини Жебрівський йде у відставку

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Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації попросив президента про відставку. Про це пан Жебрівський написав у Facebook.

"У суботу зустрівся з президентом України Петром Порошенком та попросив його про мою відставку. Він мою заяву прийняв, і у середу її має розглянути Кабмін", - повідомив Павло Жебрівський.

"Дякую усій своїй команді за роботу, дякую жителям Донеччини за підтримку та розуміння. Ми разом з вами усьому світу довели: Донеччина - це Україна!" - додав він.

Причини свого рішення Павло Жебрівський не пояснив.

Військово-цивільну адміністрацію він очолював три роки - з червня 2015 року.

Рада-ОДА-АТО

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Пан Жебрівський прийшов до політики у 2002 році.

Балотуючись від блоку "Наша Україна" колишнього прем'єра та майбутнього президента Віктора Ющенка, він здобув мандат депутата парламенту у мажоритарному окрузі на рідній Житомирщині.

ЗМІ тоді писали про те, що певну підтримку у початку політичної діяльності йому надав один із найближчих тодішніх соратників пана Ющенка Петро Порошенко.

Сам президент на представленні пана Жебрівського у Маріуполі у 2015 році заявив, що знає його 15 років та "дуже йому довіряє".

Павло Жебрівський брав активну участь у Помаранчевій революції і після перемоги Віктора Ющенка протягом десяти місяців очолював Житомирську обласну держадміністрацію. Навіть після звільнення з цієї посади пан Жебрівський не поривав зв'язки з областю, очолюючи Житомирське земляцтво у Києві.

Колись він навіть назвав столицю "приміською зоною Житомирської області", натякаючи на велику кількість вихідців з цього регіону, зокрема, в центральних органах влади.

Після виборів 2006 та 2007 років Павло Жебрівський входив до парламенту за списками "Нашої України".

Після серії криз, які пережила ця партія, у 2009 році він вийшов з її складу та заснував власну політсилу - партію "Українська платформа". Згодом вона об'єдналася з партією "Собор", а у березні цього року змінила свою назву на "Республіканська платформа".

Партія Павла Жебрівського запам'яталася тим, що перед парламентськими виборами-2012 запросила очолити свій список письменників братів Капранових, а перед днем голосування знялася з виборів, оскільки соцдослідження не давали їй шансів на подолання 5-відсоткового бар'єру.

Сам Жебрівський у 2012 та 2014 роках не зміг потрапити до парламенту, балотуючись у мажоритарному окрузі на Житомирщині.

Останню з цих кампаній штаб пана Жебрівського проводив фактично без участі кандидата: у серпні минулого року його мобілізували до зони АТО.

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До січня цього року він на посаді головного сержанта проходив службу у 54-му окремому розвідувальному батальйоні, в тому числі - поблизу Дебальцевого.

"Ходив за лінію фронту, брав язиків... Вміє дивитися в очі ворогу", - описав президент Петро Порошенко фронтові будні Павла Жебрівського на представленні губернатора.

"У першу ніч нас закидали гранатами, обстріляли, був поранений. Наступного дня зібрав місцевий бомонд — чоловік 60. Розповів, хто я, розважав анекдотами. За 40 хвилин було враження, що стою десь в Андрушівському районі Житомирської області. В кінці сказав: "Якщо ще почуємо хоч один постріл, бабахне все село. Так і передайте родичам, які пішли в сепаратисти". Більше жодного пострілу не було", - розповідав новопризначений голова ОДА у грудні в інтерв'ю журналу "Країна".

19 січня 2015 року Павла Жебрівського призначили керівником новоствореного управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які посідають особливо відповідальне становище Генпрокуратури.

А 11 червня 2015 року президент призначив його головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Вже за рік він оголосив про завершення декомунізації на Донеччині.

"Тільки що підписав розпорядження про перейменування всіх комуняцьких назв вулиць на людські (до яких не дійшли руки в місцевих рад ). Процес декомунізації на Донеччині, де є контроль української влади, завершено", - написав він у Facebook 3 червня 2016 року.