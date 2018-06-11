У США спіймали дезертира, який ховався 35 років

Копирайт изображения USAF Image caption Чоловік каже - вирішив втекти зі служби й вигадати собі нове ім'я через депресію

У Каліфорнії затримали чоловіка, який втік зі служби у військово-повітряних силах США у 1983 році й жив під вигаданим ім'ям.

Капітан Вільям Говард Хьюз-молодший мав доступ до військової таємниці.

Востаннє його бачили, коли він знімав 28,5 тис. доларів зі свого банківського рахунку в Нью-Мексико після повернення з офісу НАТО у Нідерландах.

Чоловік "проколовся" під час допиту у слідчих, які ведуть справу про паспортне шахрайство.

Відповіді Баррі О'Бірна (як називав себе дезертир) були непослідовними й під тиском співрозмовників він змушений був визнати, що насправді його звати Вільям Хьюз.

Свою втечу з армії він пояснив депресією, яка розвилася у нього під час служби.

Тому він вирішив піти з повітряних сил та вигадав фейкову особистість.

Через доступ до секретної інформації Вільям Хьюз потрапив до списку семи найбільш розшукуваних утікачів у Сполучених Штатах.

Зараз дезертир перебуває у досудовому ув'язненні.

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