Роббі Вільямс відкриє Чемпіонат світу в Росії - попри кліп Party Like A Russian

Копирайт изображения BBC / Guy Levy Image caption Роббі Вільямс виступить перед Володимиром Путіним у дуеті з російською сопрано-співачкою Аїдою Гаріфулліною

Британський співак Роббі Вільямс стане хедлайнером церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Як нагадує музичний репортер BBC Марк Савадж, це станеться всього через два роки після скандалу, коли російські медіа пропонували заборонити Робі Вільямсу виступи у РФ.

За півгодини до початку першого матчу турніру британець заспіває на московському стадіоні "Лужники" з російською оперною співачкою Аїдою Гаріфулліною.

Однак пісню Party Like A Russian ("Відривайся, як росіянин"), через яку й виник скандал, співак, ймовірно у цей день виконувати не буде.

Трек, де російська еліта зображена як похмурі і рбагаті автократи на яхтах та у супроводі головорізів, викликала шквал критики у самій Росії від часу свого релізу в 2016 році.

ЗМІ в Росії звинуватили Роббі Вільямся у агресивному стереотипному мисленні та прогнозували, що він більше ніколи не виступатиме у країні, про яку склав таку пісню.

Утім, схоже, буря вщухла, пише Марк Савадж.

У травні Роббі Вільямс вже виступив на запрошення російського мілліардера та одного з власників лондонського "Арсеналу" Алішера Усманова на вечірці у рамках щорічного економічного форуму в Санкт-Петербурзі.

Копирайт изображения AFP Image caption Роббі Вільямс: "Я дуже щасливий повернутися до Росії на таку унікальну церемонію"

Зараз же британець заспіває зокрема й перед президентом РФ Володимиром Путіним.

"Я дуже щасливий повернутися до Росії для такого унікального перфомансу", - заявив Роббі Вільямс.

"Я багато чого зробив за свою кар'єру, але відкриття Чемпіонату світу на очах у 80 тис. футбольних фанів на стадіоні та мільйонів по всьому світу - це хлопчача мрія", - додав він.

Також у церемонії відкриття Мундіалю візьме участь дворазовий чемпіон світу бразилець Роналдо.

Церемонія передуватиме першій грі турніру, у якій господарі росіяни спробують обіграти команду Саудівської Аравії.

Цей матч почнеться у четвер о 18:00 за Києвським часом.